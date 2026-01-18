全台「土豆鳥」小辮鴴普查出爐 14652隻比去年略減原因曝光

中部平原農耕區是小辮鴴主要度冬地，尤愛在花生田覓食被稱為「土豆鳥」，農業部生物多樣性研究所結合雲林縣野鳥學會推動「小辮鴴普查」，今年參加的鳥友志工人數創新高，深入各地辛苦調查，今天完成統計14652隻，比去年略減，但為公民科學教育畫下完美句點。

小辮鴴主要分布歐亞大陸及北非，每年10月底至隔年2月群飛到台灣度冬，中部農耕區為主要棲地，度冬期間恰逢雲林花生產季，不少農田採收後引水灌溉為水田，成為小辮鴴覓食天堂，因此被稱為「土豆鳥」，因為叫聲與貓叫聲雷同，也被稱為「田貓仔」。

這項小辮鴴普查由雲林野鳥學會發起，2012年特生中心加入合辦，擴大廣邀全國鳥友參與，以精準的調查方法、資料分析，希望更精確掌握小辮鴴在台度冬族群的訊息。今年普查第18年，今天一大早有200多名鳥友、志工在雲林、彰化、宜蘭、台中、嘉義、花蓮、台東等七縣市觀測並計算鳥數，下午聚集水林誠正國小通報統計。

來自彰化的鳥友說，天未亮就出動，依小辮鴴可能出現的路徑和棲地追縱，在雲林一處農田意外發現500多隻，靜靜觀賞驚艷不已。雲林小朋友也說，一早帶著望遠鏡和家人四處覓鳥，發現小辮鴴像抽中獎品般喜悅，一一細數記錄。

初步統計全國共有14652隻，雲林12351隻，占總數近9成為全國最多，彰化1752隻、台中409隻、嘉義51隻、花蓮38隻，今年觀測總數與去年相比略少1377隻。

學會理事吳崇漢分析原因指出，土豆鳥喜愛棲息隱密田野，所以常會有觀測不到之處，鳥調只是個參數，主要為掌握小辮鴴來台的情況，因此今年統計數量略減，不代表總體鳥數減少，屬合理誤差範圍。理事長蔡中文也表示，鳥友認同鳥調是有意義的保育行動，參加的人才會逐年增加，喜歡土豆鳥的民眾可到元長、虎尾、土庫等地賞鳥，切記勿驚動牠們。 小辮鴴是冬候鳥，叫聲像貓叫聲，不怕人又不會亂飛，很親民很漂亮，是很適合觀賞的鳥種，常在土豆田翻耕後的水田中覓食又名「土豆鳥」。圖／吳崇翰提供 雲林野鳥青農以實際行動，栽種並推出無毒友善的「土豆鳥」花生。記者蔡維斌／攝影 透過雲林發動的土豆鳥的調查統計行動，愈來愈多人愛上「土豆鳥」小辮鴴，更發行超可愛的土豆鳥玩偶，深受喜愛。記者蔡維斌／攝影 來自各縣市的鳥友志工一大早出動尋找「土豆鳥」小辮鴴並調查統計，下午通報鳥數，共同完成珍貴的「鳥調」保育資料。記者蔡維斌／攝影 在雲林野鳥學會積極推動下，來自全國參加土豆鳥鳥調的志工愈來愈多，大家齊聚一堂共商「鳥事」。記者蔡維斌／攝影