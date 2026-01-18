快訊

獨／三峽貨車撞機車釀1死1傷今相驗 肇事駕駛低頭沉默不發一語

演《功夫》反派翻紅！「火雲邪神」梁小龍享壽77歲 家屬低調處理後事

考驗文言文功底！學測國文「細節滿滿」解答一次看 考生喊難：心裡很沒底

聽新聞
0:00 / 0:00

全台「土豆鳥」小辮鴴普查出爐 14652隻比去年略減原因曝光

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
小辮鴴是冬候鳥，叫聲像貓叫聲，不怕人又不會亂飛，很親民很漂亮，是很適合觀賞的鳥種，常在土豆田翻耕後的水田中覓食又名「土豆鳥」。圖／雲林野鳥協會提供
小辮鴴是冬候鳥，叫聲像貓叫聲，不怕人又不會亂飛，很親民很漂亮，是很適合觀賞的鳥種，常在土豆田翻耕後的水田中覓食又名「土豆鳥」。圖／雲林野鳥協會提供

中部平原農耕區是小辮鴴主要度冬地，尤愛在花生田覓食被稱為「土豆鳥」，農業部生物多樣性研究所結合雲林縣野鳥學會推動「小辮鴴普查」，今年參加的鳥友志工人數創新高，深入各地辛苦調查，今天完成統計14652隻，比去年略減，但為公民科學教育畫下完美句點。

小辮鴴主要分布歐亞大陸及北非，每年10月底至隔年2月群飛到台灣度冬，中部農耕區為主要棲地，度冬期間恰逢雲林花生產季，不少農田採收後引水灌溉為水田，成為小辮鴴覓食天堂，因此被稱為「土豆鳥」，因為叫聲與貓叫聲雷同，也被稱為「田貓仔」。

這項小辮鴴普查由雲林野鳥學會發起，2012年特生中心加入合辦，擴大廣邀全國鳥友參與，以精準的調查方法、資料分析，希望更精確掌握小辮鴴在台度冬族群的訊息。今年普查第18年，今天一大早有200多名鳥友、志工在雲林、彰化、宜蘭、台中、嘉義、花蓮、台東等七縣市觀測並計算鳥數，下午聚集水林誠正國小通報統計。

來自彰化的鳥友說，天未亮就出動，依小辮鴴可能出現的路徑和棲地追縱，在雲林一處農田意外發現500多隻，靜靜觀賞驚艷不已。雲林小朋友也說，一早帶著望遠鏡和家人四處覓鳥，發現小辮鴴像抽中獎品般喜悅，一一細數記錄。

初步統計全國共有14652隻，雲林12351隻，占總數近9成為全國最多，彰化1752隻、台中409隻、嘉義51隻、花蓮38隻，今年觀測總數與去年相比略少1377隻。

學會理事吳崇漢分析原因指出，土豆鳥喜愛棲息隱密田野，所以常會有觀測不到之處，鳥調只是個參數，主要為掌握小辮鴴來台的情況，因此今年統計數量略減，不代表總體鳥數減少，屬合理誤差範圍。理事長蔡中文也表示，鳥友認同鳥調是有意義的保育行動，參加的人才會逐年增加，喜歡土豆鳥的民眾可到元長、虎尾、土庫等地賞鳥，切記勿驚動牠們。

小辮鴴是冬候鳥，叫聲像貓叫聲，不怕人又不會亂飛，很親民很漂亮，是很適合觀賞的鳥種，常在土豆田翻耕後的水田中覓食又名「土豆鳥」。圖／吳崇翰提供
小辮鴴是冬候鳥，叫聲像貓叫聲，不怕人又不會亂飛，很親民很漂亮，是很適合觀賞的鳥種，常在土豆田翻耕後的水田中覓食又名「土豆鳥」。圖／吳崇翰提供
雲林野鳥青農以實際行動，栽種並推出無毒友善的「土豆鳥」花生。記者蔡維斌／攝影
雲林野鳥青農以實際行動，栽種並推出無毒友善的「土豆鳥」花生。記者蔡維斌／攝影
透過雲林發動的土豆鳥的調查統計行動，愈來愈多人愛上「土豆鳥」小辮鴴，更發行超可愛的土豆鳥玩偶，深受喜愛。記者蔡維斌／攝影
透過雲林發動的土豆鳥的調查統計行動，愈來愈多人愛上「土豆鳥」小辮鴴，更發行超可愛的土豆鳥玩偶，深受喜愛。記者蔡維斌／攝影
來自各縣市的鳥友志工一大早出動尋找「土豆鳥」小辮鴴並調查統計，下午通報鳥數，共同完成珍貴的「鳥調」保育資料。記者蔡維斌／攝影
來自各縣市的鳥友志工一大早出動尋找「土豆鳥」小辮鴴並調查統計，下午通報鳥數，共同完成珍貴的「鳥調」保育資料。記者蔡維斌／攝影
在雲林野鳥學會積極推動下，來自全國參加土豆鳥鳥調的志工愈來愈多，大家齊聚一堂共商「鳥事」。記者蔡維斌／攝影
在雲林野鳥學會積極推動下，來自全國參加土豆鳥鳥調的志工愈來愈多，大家齊聚一堂共商「鳥事」。記者蔡維斌／攝影

小辮鴴 雲林

延伸閱讀

彰化賽車節封街賽讓車迷血脈噴張 打造賽車嘉年華

雲林中古車行深夜3惡煞闖進 球棒狠砸賓士、BMW高級車

彰化捐血抽6000元黃金爆人潮 有人清晨4點就到場

抽黃金拚熱血！彰化榮華慈善會在家樂福前辦捐血抽6千元黃金活動

相關新聞

全台「土豆鳥」小辮鴴普查出爐 14652隻比去年略減原因曝光

中部平原農耕區是小辮鴴主要度冬地，尤愛在花生田覓食被稱為「土豆鳥」，農業部生物多樣性研究所結合雲林縣野鳥學會推動「小辮鴴...

神還原！南投松柏嶺受天宮防猴害 「工讀生」擺拍笑壞網友

南投、彰化交界的八卦山地區常有獼猴出沒，當地農園遭猴群入侵，還會在宗教聖地「松柏嶺受天宮」搶香客食物，更登堂入殿偷供品，...

影／沙鹿真有鹿 梅花鹿街頭亂跑民眾拍影片提醒小心

台中市沙鹿區真有鹿，一頭梅花鹿在街頭亂跑很危險，民眾王紹任今天發現拍到影片提醒大家行車小心，民眾好奇鹿從哪裡來，在地人說...

鳳頭蒼鷹受困黏鼠板 新北動保處呼籲：黏鼠板別放陽台、頂樓誤傷鳥類

新北市中和區有民眾通報，在住家周邊發現一隻形似隼類的鳥類遭黏鼠板黏住，在現場不斷掙扎卻無法脫身。動保處獲報後，立即派員前...

二級保育類鳳頭蒼鷹胸羽帶血待援 台東關山森林護管員緊急送醫搶救

台東關山地區日前出現受傷猛禽，所幸在民眾即時通報下順利獲救。林業保育署台東分署關山工作站接獲通報後，隨即派遣2名森林護管...

廣角鏡／狐猴日光浴 「人模人樣」

日夜溫差大，對來自熱帶森林的狐猴來說，日光浴是冬日難得享受。台北市立動物園非洲動物區白頸狐猴有的放鬆席地而坐或躺臥呈「大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。