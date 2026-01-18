快訊

中職／龍隊開訓公布23人教練團名單 古久保健二首度亮相

北宜高鐵爭議不休 張景森喊年底辦「宜蘭高鐵公投」縣府說話了

影／沙鹿真有鹿 梅花鹿街頭亂跑民眾拍影片提醒小心

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市沙鹿區街頭出現梅花鹿亂跑，民眾發現提醒大家行車小心。圖／民眾王紹任授權提供
台中市沙鹿區街頭出現梅花鹿亂跑，民眾發現提醒大家行車小心。圖／民眾王紹任授權提供

台中市沙鹿區真有鹿，一頭梅花鹿在街頭亂跑很危險，民眾王紹任今天發現拍到影片提醒大家行車小心，民眾好奇鹿從哪裡來，在地人說，沙鹿果然有鹿，不是虛名。

民眾王紹任今天經過沙鹿區沙田路四段，途中看到一頭梅花鹿街頭亂跑，他提醒到南竂運動的人要注意安全，影片PO在臉書沙鹿之美後，有人說要打1999通報，有人提到沙鹿真有鹿，很振奮。

多數人看到影片說，沙田路來往車輛多，梅花鹿亂竄街頭很危險，希望牠快回山林，避免被捕捉或被車撞。

台中市沙鹿區街頭出現梅花鹿亂跑，民眾發現提醒大家行車小心。圖／王紹任授權提供
台中市沙鹿區街頭出現梅花鹿亂跑，民眾發現提醒大家行車小心。圖／王紹任授權提供

梅花鹿 影片 台中市

延伸閱讀

台中沙鹿北勢東路10公尺紅線引質疑 中市府：有地下式消防栓

影／楊瓊瓔爭取選台中市長到沙鹿拜票 顏寛恒全程陪

台中沙鹿驚險車禍 大貨車疑煞車失靈撞分隔島翻覆

日本熱烈討論紀錄片《30》全台首映 失智長輩找回生活共居奇蹟

相關新聞

影／沙鹿真有鹿 梅花鹿街頭亂跑民眾拍影片提醒小心

台中市沙鹿區真有鹿，一頭梅花鹿在街頭亂跑很危險，民眾王紹任今天發現拍到影片提醒大家行車小心，民眾好奇鹿從哪裡來，在地人說...

鳳頭蒼鷹受困黏鼠板 新北動保處呼籲：黏鼠板別放陽台、頂樓誤傷鳥類

新北市中和區有民眾通報，在住家周邊發現一隻形似隼類的鳥類遭黏鼠板黏住，在現場不斷掙扎卻無法脫身。動保處獲報後，立即派員前...

二級保育類鳳頭蒼鷹胸羽帶血待援 台東關山森林護管員緊急送醫搶救

台東關山地區日前出現受傷猛禽，所幸在民眾即時通報下順利獲救。林業保育署台東分署關山工作站接獲通報後，隨即派遣2名森林護管...

廣角鏡／狐猴日光浴 「人模人樣」

日夜溫差大，對來自熱帶森林的狐猴來說，日光浴是冬日難得享受。台北市立動物園非洲動物區白頸狐猴有的放鬆席地而坐或躺臥呈「大...

最夯「巷仔Niau」宣傳有成 南市家貓寵物登記率高達96%

農業部公告自2025年4月1日起，飼主應為所飼養的貓辦理寵物登記，為宣導這項新措施，台南觀光大使「巷仔Niau」吉祥物向...

台北動物園驚見「神秘儀式」 狐猴們攤開肚肚曬太陽萌翻

近來天氣日夜溫差變化大，白天多是和煦暖陽，台北市立動物園不少動物都把握曬太陽的時光，尤其喜愛日光浴的非洲動物區狐猴們，還...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。