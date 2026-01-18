影／沙鹿真有鹿 梅花鹿街頭亂跑民眾拍影片提醒小心

台中市沙鹿區真有鹿，一頭梅花鹿在街頭亂跑很危險，民眾王紹任今天發現拍到影片提醒大家行車小心，民眾好奇鹿從哪裡來，在地人說，沙鹿果然有鹿，不是虛名。

民眾王紹任今天經過沙鹿區沙田路四段，途中看到一頭梅花鹿街頭亂跑，他提醒到南竂運動的人要注意安全，影片PO在臉書沙鹿之美後，有人說要打1999通報，有人提到沙鹿真有鹿，很振奮。

多數人看到影片說，沙田路來往車輛多，梅花鹿亂竄街頭很危險，希望牠快回山林，避免被捕捉或被車撞。 台中市沙鹿區街頭出現梅花鹿亂跑，民眾發現提醒大家行車小心。圖／王紹任授權提供