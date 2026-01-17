鳳頭蒼鷹受困黏鼠板 新北動保處呼籲：黏鼠板別放陽台、頂樓誤傷鳥類

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市中和區有民眾通報，在住家周邊發現一隻形似隼類的鳥類遭黏鼠板黏住，在現場不斷掙扎卻無法脫身。圖／新北市動保處提供
新北市中和區有民眾通報，在住家周邊發現一隻形似隼類的鳥類遭黏鼠板黏住，在現場不斷掙扎卻無法脫身。動保處獲報後，立即派員前往處理，經現場確認該鳥類為保育類猛禽「鳳頭蒼鷹」。

動保人員將鳳頭蒼鷹送抵醫療單位後，獸醫先以紗布包裹罩住其頭部，降低猛禽因視覺刺激產生的緊迫反應，隨後以大量麵粉逐步覆蓋黏著部位，使黏膠失去黏性，耐心將其翅膀與羽毛一點一滴脫離黏鼠板，全程盡力避免拉扯或破壞羽毛結構，並加強處理其腳爪間沾黏的殘膠，以免脫離後無法順利站立或在收容時反覆沾黏。

動保處後續將鳳頭蒼鷹轉送台灣猛禽研究會，接受專業醫療照護與復健，待評估適合後再行野放，確保其重返自然的生存能力。

黏鼠板雖屬合法的鼠害防治工具，但使用不當容易對非目標動物造成傷害，尤其不建議擺放於陽台、屋簷、頂樓或其他半室外空間。

動保處指出，鳥類可能因黏鼠板表面反光誤認為水面而降落飲水，或因板上已黏附的老鼠吸引其捕食，進而不慎受困。一旦鳥類遭黏住，不僅可能造成翅膀骨折、羽毛嚴重受損，也可能因長時間無法脫困而導致脫水、失溫甚至死亡，對野生動物生存造成重大威脅。

動保處也提醒，民眾發現動物誤沾黏鼠板切勿自行處理，可先以報紙、紙板或布料覆蓋黏鼠板其餘暴露區域，避免動物掙扎造成二次沾黏或傷勢擴大，並儘速通報相關單位協助處理。切勿強行拉扯、剪除羽毛或使用沙拉油等油品協助鳥類脫困，油脂容易浸潤鳥類胸前的絨毛，若未能即時徹底清潔，將嚴重影響其保溫能力，增加失溫風險，反而危及生命。

若民眾發現野生動物誤黏於黏鼠板，可撥打1999市民專線、新北市動保處24小時通報電話02-29596353，或1959動物保護專線通報，讓專業人員即時介入處理。

在獸醫協助用大量麵粉仔細且耐心處理，鳳頭蒼鷹原本身上滿是黏鼠板的殘膠，終於全部清除。圖／新北市動保處提供
動保人員將鳳頭蒼鷹送抵醫療單位後，獸醫先以紗布包裹罩住其頭部，降低猛禽因視覺刺激產生的緊迫反應。圖／新北市動保處提供
