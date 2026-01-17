二級保育類鳳頭蒼鷹胸羽帶血待援 台東關山森林護管員緊急送醫搶救

台東關山地區日前出現受傷猛禽，所幸在民眾即時通報下順利獲救。林業保育署台東分署關山工作站接獲通報後，隨即派遣2名森林護管員趕赴現場處理。並將鳳頭蒼鷹送往池上野灣野生動物醫院，進一步檢傷與後續照護。

護管員到場後初步辨識，確認該猛禽為二級保育類野生動物「鳳頭蒼鷹」，胸口羽毛明顯帶有血跡，研判需立即送醫救治。現場人員先以布類遮蔽、妥善保定，降低動物緊迫與驚嚇。

分署指出，近年來民眾在道路、農地或居住環境周邊，發現野生動物受傷或受困的情形時有所聞，若能第一時間正確通報，往往能替野生動物爭取寶貴的救援時間。

提醒民眾，若發現野生動物受傷，切勿自行抓取或處理，避免因動物驚嚇或疼痛產生抓咬行為，不僅可能造成自身受傷，也可能導致野生動物2次傷害。

通報後，可在安全距離下，將動物隔離於相對封閉的空間，如關門阻隔，或以紙箱、布類進行簡易遮蔽，並保持環境安靜，等待專業救援人員到場。