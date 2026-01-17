聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／狐猴日光浴 「人模人樣」

聯合報／ 記者林佳彣
圖／台北市立動物園提供
圖／台北市立動物園提供

日夜溫差大，對來自熱帶森林的狐猴來說，日光浴是冬日難得享受。台北市立動物園非洲動物區白頸狐猴有的放鬆席地而坐或躺臥呈「大」字，褐狐猴卻抱成一團。其中環尾狐猴非常有「儀式感」，會面向太陽呈現坐姿，放鬆舒展前肢、將頭上仰宛如打坐冥想，有時還舉起雙臂像在拜日，其實是要最大化吸收熱能，促進新陳代謝。

台北市立動物園

延伸閱讀

台北動物園驚見「神秘儀式」 狐猴們攤開肚肚曬太陽萌翻

人生最值得紀念的閃耀時刻 Harry Winston絢漪錦簇系列 浪漫相伴

從野外滅絕復育成瀕危物種 北市動物園曝蒙古野馬世上僅存

直擊／甜讚許允樂旺夫！李玉璽認早上「硬起來」 炒股賺爆7位數

相關新聞

廣角鏡／狐猴日光浴 「人模人樣」

日夜溫差大，對來自熱帶森林的狐猴來說，日光浴是冬日難得享受。台北市立動物園非洲動物區白頸狐猴有的放鬆席地而坐或躺臥呈「大...

最夯「巷仔Niau」宣傳有成 南市家貓寵物登記率高達96%

農業部公告自2025年4月1日起，飼主應為所飼養的貓辦理寵物登記，為宣導這項新措施，台南觀光大使「巷仔Niau」吉祥物向...

台北動物園驚見「神秘儀式」 狐猴們攤開肚肚曬太陽萌翻

近來天氣日夜溫差變化大，白天多是和煦暖陽，台北市立動物園不少動物都把握曬太陽的時光，尤其喜愛日光浴的非洲動物區狐猴們，還...

霸氣外露！台北街頭「貓皇」環抱機車座墊 網笑：真正城市霸主

台北街頭近日出現「貓皇級」畫面！近日一名女網友在Dcard分享，一隻貓咪大喇喇地坐在機車座墊上閉眼、慵懶地睡著，雙手不偏不倚地抓牢座墊兩側，連屁股也正正坐穩座墊上，因為姿態十分自然，彷彿宣告這台機車已成牠的私人領地，畫面曝光後引發網友熱議。

環團怒轟台中市府漠視白海豚棲地 要求退縮港區保育瀕危物種

台灣白海豚族群僅剩47隻，處於極度瀕危狀態，但台中市政府日前預告的「台中港特定區都市計畫第四次通盤檢討」草案，竟無視農業...

高雄家犬絕育手術登記增、實施率反降 市府遭質疑宣傳不足

高高雄家犬登記數超過19萬隻，為降低寵物私下繁殖或意外生產風險，動保處每年補助絕育手術和加強宣導，登記率雖逐年提升，但議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。