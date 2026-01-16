快訊

最夯「巷仔Niau」宣傳有成 南市家貓寵物登記率高達96%

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市家貓寵物登記率達96% 高於全國平均。圖／台南市政府提供
台南市家貓寵物登記率達96% 高於全國平均。圖／台南市政府提供

農業部公告自2025年4月1日起，飼主應為所飼養的貓辦理寵物登記，為宣導這項新措施，台南觀光大使「巷仔Niau」吉祥物向市民傳達家貓寵物登記的重要性。統計截1月14日止，台南市家貓寵物登記率已達96%，高於目前全國平均約91%。

南市府表示，「巷仔Niau」在2024文博會掀起熱潮，獲熱烈回響，已透過文創IP開發20多項商品，也成為城市宣傳最佳代言。

去年4月起由市長黃偉哲頒發「寵物身分證」宣導，家貓也要辦理寵物登記，若不登記，要被處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。巷仔Niau魅力十足，宣導效果卓著，台南家貓寵物登記率已達96%高於全國平均。

台南市長黃偉哲表示，動物保護政策不只是法規要求，而是讓市民「願意理解、願意配合」，透過可愛討喜的文創IP，降低政策距離感，讓市民知道寵物登記不是額外負擔，而是保障毛孩與飼主權益的重要措施。

黃偉哲指出，市府長期以「寵物友善、飼主安心」為目標，持續透過多元宣導與便民服務，協助市民完成寵物登記。家貓完成登記後，不僅有助於走失協尋，也能強化整體動物管理與防疫工作，是打造友善動物城市的重要基礎。

南市府動保處說，為持續推廣新飼主辦理家貓寵物登記，除了加強宣導並推出「寵登送好禮」活動，同時結合狂犬病防疫巡迴注射及各項動物保護宣導活動，持續推廣寵物登記，提供便民管道以降低民眾辦理門檻。家貓寵物登記不僅是法定義務，更是保障動物福利的重要措施，將持續推動，協助飼主完成登記。

台南觀光大使「巷仔Niau」。圖／台南市政府提供
台南觀光大使「巷仔Niau」。圖／台南市政府提供
台南市家貓寵物登記率達 96% 高於全國平均。圖／台南市政府提供
台南市家貓寵物登記率達 96% 高於全國平均。圖／台南市政府提供
台南觀光大使「巷仔Niau」宣傳奏效，台南市家貓寵物登記率達 96% 高於全國平均。圖／台南市政府提供
台南觀光大使「巷仔Niau」宣傳奏效,台南市家貓寵物登記率達 96% 高於全國平均。圖／台南市政府提供

寵物 動物 台南

相關新聞

台北動物園驚見「神秘儀式」 狐猴們攤開肚肚曬太陽萌翻

近來天氣日夜溫差變化大，白天多是和煦暖陽，台北市立動物園不少動物都把握曬太陽的時光，尤其喜愛日光浴的非洲動物區狐猴們，還...

最夯「巷仔Niau」宣傳有成 南市家貓寵物登記率高達96%

農業部公告自2025年4月1日起，飼主應為所飼養的貓辦理寵物登記，為宣導這項新措施，台南觀光大使「巷仔Niau」吉祥物向...

霸氣外露！台北街頭「貓皇」環抱機車座墊 網笑：真正城市霸主

台北街頭近日出現「貓皇級」畫面！近日一名女網友在Dcard分享，一隻貓咪大喇喇地坐在機車座墊上閉眼、慵懶地睡著，雙手不偏不倚地抓牢座墊兩側，連屁股也正正坐穩座墊上，因為姿態十分自然，彷彿宣告這台機車已成牠的私人領地，畫面曝光後引發網友熱議。

環團怒轟台中市府漠視白海豚棲地 要求退縮港區保育瀕危物種

台灣白海豚族群僅剩47隻，處於極度瀕危狀態，但台中市政府日前預告的「台中港特定區都市計畫第四次通盤檢討」草案，竟無視農業...

高雄家犬絕育手術登記增、實施率反降 市府遭質疑宣傳不足

高高雄家犬登記數超過19萬隻，為降低寵物私下繁殖或意外生產風險，動保處每年補助絕育手術和加強宣導，登記率雖逐年提升，但議...

高雄仍1.3萬隻家貓沒登記晶片 飼主恐挨罰最高1.5萬

農業部去年修法規定家貓須強制植入晶片登記，法規上路有1年緩衝期，今年起開罰，高雄市府統計還有逾1.3萬隻家貓未登記，飼主...

