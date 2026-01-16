最夯「巷仔Niau」宣傳有成 南市家貓寵物登記率高達96%
農業部公告自2025年4月1日起，飼主應為所飼養的貓辦理寵物登記，為宣導這項新措施，台南觀光大使「巷仔Niau」吉祥物向市民傳達家貓寵物登記的重要性。統計截1月14日止，台南市家貓寵物登記率已達96%，高於目前全國平均約91%。
南市府表示，「巷仔Niau」在2024文博會掀起熱潮，獲熱烈回響，已透過文創IP開發20多項商品，也成為城市宣傳最佳代言。
去年4月起由市長黃偉哲頒發「寵物身分證」宣導，家貓也要辦理寵物登記，若不登記，要被處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。巷仔Niau魅力十足，宣導效果卓著，台南家貓寵物登記率已達96%高於全國平均。
台南市長黃偉哲表示，動物保護政策不只是法規要求，而是讓市民「願意理解、願意配合」，透過可愛討喜的文創IP，降低政策距離感，讓市民知道寵物登記不是額外負擔，而是保障毛孩與飼主權益的重要措施。
黃偉哲指出，市府長期以「寵物友善、飼主安心」為目標，持續透過多元宣導與便民服務，協助市民完成寵物登記。家貓完成登記後，不僅有助於走失協尋，也能強化整體動物管理與防疫工作，是打造友善動物城市的重要基礎。
南市府動保處說，為持續推廣新飼主辦理家貓寵物登記，除了加強宣導並推出「寵登送好禮」活動，同時結合狂犬病防疫巡迴注射及各項動物保護宣導活動，持續推廣寵物登記，提供便民管道以降低民眾辦理門檻。家貓寵物登記不僅是法定義務，更是保障動物福利的重要措施，將持續推動，協助飼主完成登記。
