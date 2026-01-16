台北動物園驚見「神秘儀式」 狐猴們攤開肚肚曬太陽萌翻
近來天氣日夜溫差變化大，白天多是和煦暖陽，台北市立動物園不少動物都把握曬太陽的時光，尤其喜愛日光浴的非洲動物區狐猴們，還呈現各種悠哉舒適的姿勢，有些放鬆席地而坐或順勢躺臥在草地上呈「大」字，還有抱成一團的「毛球」。
動物園照養3種狐猴，分別是環尾狐猴、白頸狐猴、褐狐猴，非洲動物區通往溫帶動物區的斜坡步道兩側正是牠們活動的戶外大網室。園方分享，遊客在這裡不只有機會觀察到狐猴在樹冠活動的模樣，每當風和日麗的天氣，也能看到牠們爬上枝頭或找到開闊草地曬太陽。
動物園說，哺乳類的狐猴具有毛皮幫助牠們維持體溫，但是透過曬太陽來調節體溫，也可有效節省體內能量的消耗，將熱能留給關鍵的生理運作，也不失為一種節能的策略。對來自馬達加斯加島熱帶森林的狐猴來說，台灣的四季分明、溫差變化明顯，溫暖舒適的日光浴是冬日的難得享受。
園方透露，環尾狐猴享受陽光的樣子非常「儀式感」，牠們會面向太陽呈現坐姿，放鬆舒展前肢、將頭上仰，有時還會將雙臂舉起，讓人們逗趣形容好像是在打坐冥想或進行崇拜太陽儀式，其實是環尾狐猴腹部的毛髮相較背部較為稀疏，血管分布較密，這種姿勢能最大化熱能的吸收效率，加速血液循環來促進新陳代謝。
白頸狐猴的日光浴則是慵懶寫意風格，牠們會躺臥在草地，眼睛在陽光下微微瞇起，攤開四肢像「大」字般，確保胸口和腹部能最大面積曬到溫暖陽光。
褐狐猴也會找到空曠的高處曬太陽，但牠們做完日光浴後的行為相當特殊，在冬天可以觀察到褐狐猴「團抱」取暖，將長尾巴蓋在彼此身上，形成一顆巨大的毛球，透過減少體表散熱來共同抵禦寒風，可說是褐狐猴界的「毛團」。
