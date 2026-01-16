黑面琵鷺嘉義縣中毒獲救 治療完成16日野放

快訊

中央社／ 嘉義縣16日電

嘉義縣府日前救援一隻行為異常的黑面琵鷺送往農業部生物多樣性研究所野生動物急救站治療，個體逐漸恢復食慾與飛行能力，今天順利野放返回布袋沿海棲地。

嘉義縣農業處今天發布新聞稿，指去年12月28日獲報在布袋五區鹽田發現1隻黑面琵鷺倒臥灘地、無法飛行，並出現軟頸、翅膀下垂、站立不穩及精神不振等異常症狀，隨即啟動野生動物救傷應變機制，派員前往救援。

農業處說，在高雄市野鳥學會、台南市野鳥學會及台灣黑面琵鷺保育學會等專業團隊及時協助，將該黑面琵鷺送往農業部生物多樣性研究所野生動物急救站檢查。經獸醫師診斷為肉毒桿菌毒素中毒，積極治療照護，讓黑面琵鷺逐步恢復健康，飛行能力也完全復原，於今天順利野放。

農業處說明，肉毒桿菌是自然環境中常見細菌，特別容易在高溫、缺氧的腐敗魚蝦或有機物中大量繁殖並產生毒素，黑面琵鷺可能誤食受污染的獵物而中毒，縣府已同步加強棲地巡查與環境清理，避免腐敗魚貝類殘留。

農業處表示，黑面琵鷺是瀕臨絕種野生動物（一級保育類野生動物），也被列入國際自然保育聯盟（IUCN）易危物種紅皮書，嘉義縣布袋及東石沿海濕地是黑面琵鷺全球3大重要度冬區之一。

近年普查資料指出，嘉義縣度冬黑面琵鷺數量已穩定超過2000隻，占全球族群三分之一，縣府長期推動鹽田濕地復育、生態水位管理與干擾管制，讓布袋鹽田成為黑面琵鷺與多種水鳥的重要棲息與覓食環境。

目前正值黑面琵鷺度冬高峰期，如發現野生鳥類異常虛弱、無法飛行或死亡，以及水域出現大量魚貝類死亡情形，可通報嘉義縣政府農業處協助處理（05-3620123分機8807）。

