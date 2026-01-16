快訊

男質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖濺血送醫

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

霸氣外露！台北街頭「貓皇」環抱機車座墊 網笑：真正城市霸主

聯合新聞網／ 綜合報導
沉睡中的貓咪讓人融化。 示意圖／ingimage
沉睡中的貓咪讓人融化。 示意圖／ingimage

台北街頭近日出現「貓皇級」畫面！近日一名女網友在Dcard分享，一隻貓咪大喇喇地坐在機車座墊上閉眼、慵懶地睡著，雙手不偏不倚地抓牢座墊兩側，連屁股也正正坐穩座墊上，因為姿態十分自然，彷彿宣告這台機車已成牠的私人領地，畫面曝光後引發網友熱議。

原PO表示，這隻貓不僅「根本不把人類放眼裡」，還超級會搶地盤，一臉理所當然、「我是大爺的感覺」地霸占座位，讓原PO忍不住直呼：「到底誰才是台北街頭大哥？絕對是這隻貓無誤。」笑稱這隻貓完全是台北街頭真正的霸主，氣勢十足，彷彿在對路人宣告主權。

網友見文紛紛分享看法，有人形容牠「睡姿好霸氣」、「現在轉職當貓來得及嗎？」、「手手卡得剛剛好」、「這也太舒服了吧！完全不想離開那座墊，睡著還抓緊緊，真可愛，眼睛也清得很乾淨，看來這地盤吃得不錯」。也有人幽默表示：「你家裡有貓嗎？現在有了，快向至高無上的王獻上宣誓忠誠的罐罐。」

另有網友戲稱，這根本是另類機車座墊的代言廣告，「連貓都愛坐」。不過，也有網友提醒，雖然畫面可愛，但若被貓咪抓破座墊，車主恐怕就笑不出來、也不會覺得牠可愛了。

一隻貓咪在台北街頭的機車座墊上慵懶睡覺，雙手還不偏不倚地抓牢座墊兩側，彷彿宣告機車已成私人領地。 圖擷自Dcard
一隻貓咪在台北街頭的機車座墊上慵懶睡覺，雙手還不偏不倚地抓牢座墊兩側，彷彿宣告機車已成私人領地。 圖擷自Dcard

貓咪

延伸閱讀

雄中地理期末考震撼！考卷全英文開場 高二生認栽：不愧三幻神之首

網購「超商取貨」誰想到的？她舉手：我這輩子最偉大事蹟

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

外套機洗羽絨縮成「一坨坨」！內行教2招恢復蓬鬆 省下送洗費

相關新聞

霸氣外露！台北街頭「貓皇」環抱機車座墊 網笑：真正城市霸主

台北街頭近日出現「貓皇級」畫面！近日一名女網友在Dcard分享，一隻貓咪大喇喇地坐在機車座墊上閉眼、慵懶地睡著，雙手不偏不倚地抓牢座墊兩側，連屁股也正正坐穩座墊上，因為姿態十分自然，彷彿宣告這台機車已成牠的私人領地，畫面曝光後引發網友熱議。

環團怒轟台中市府漠視白海豚棲地 要求退縮港區保育瀕危物種

台灣白海豚族群僅剩47隻，處於極度瀕危狀態，但台中市政府日前預告的「台中港特定區都市計畫第四次通盤檢討」草案，竟無視農業...

高雄家犬絕育手術登記增、實施率反降 市府遭質疑宣傳不足

高高雄家犬登記數超過19萬隻，為降低寵物私下繁殖或意外生產風險，動保處每年補助絕育手術和加強宣導，登記率雖逐年提升，但議...

高雄仍1.3萬隻家貓沒登記晶片 飼主恐挨罰最高1.5萬

農業部去年修法規定家貓須強制植入晶片登記，法規上路有1年緩衝期，今年起開罰，高雄市府統計還有逾1.3萬隻家貓未登記，飼主...

從野外滅絕復育成瀕危物種 北市動物園曝蒙古野馬世上僅存

台北市立動物園今天表示，園內溫帶動物區的蒙古野馬是世上僅存的野馬，經人為照養、繁殖、再引入原棲地，方從野外滅絕復育為瀕危...

【動物冷知識】動物界也有雷隊友！跨物種合作狩獵 不配合直接被封殺

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？除了人類會與獵犬、獵鷹合作狩獵外，大自然也有許多跨物種合作的例子唷，有些甚至在睡夢中被迫上班！？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。