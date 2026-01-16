霸氣外露！台北街頭「貓皇」環抱機車座墊 網笑：真正城市霸主

台北街頭近日出現「貓皇級」畫面！近日一名女網友在Dcard分享，一隻貓咪大喇喇地坐在機車座墊上閉眼、慵懶地睡著，雙手不偏不倚地抓牢座墊兩側，連屁股也正正坐穩座墊上，因為姿態十分自然，彷彿宣告這台機車已成牠的私人領地，畫面曝光後引發網友熱議。

原PO表示，這隻貓不僅「根本不把人類放眼裡」，還超級會搶地盤，一臉理所當然、「我是大爺的感覺」地霸占座位，讓原PO忍不住直呼：「到底誰才是台北街頭大哥？絕對是這隻貓無誤。」笑稱這隻貓完全是台北街頭真正的霸主，氣勢十足，彷彿在對路人宣告主權。

網友見文紛紛分享看法，有人形容牠「睡姿好霸氣」、「現在轉職當貓來得及嗎？」、「手手卡得剛剛好」、「這也太舒服了吧！完全不想離開那座墊，睡著還抓緊緊，真可愛，眼睛也清得很乾淨，看來這地盤吃得不錯」。也有人幽默表示：「你家裡有貓嗎？現在有了，快向至高無上的王獻上宣誓忠誠的罐罐。」

另有網友戲稱，這根本是另類機車座墊的代言廣告，「連貓都愛坐」。不過，也有網友提醒，雖然畫面可愛，但若被貓咪抓破座墊，車主恐怕就笑不出來、也不會覺得牠可愛了。

