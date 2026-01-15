加強危險犬隻列管 高市絕育512隻、裁罰飼主35件

快訊

中央社／ 高雄15日電

高市加強危險性犬隻管理，目前列管危險性犬隻共546隻，市府動保處展開清查與強制絕育作業，至今已完成絕育512隻，並對未依規定配合絕育的飼主裁罰35件，落實公共安全。

動保處今天發布新聞稿表示，近年以「源頭管理、絕育優先」為核心治理策略，全面推動犬貓絕育政策，從根本降低遊蕩犬貓繁殖風險，並有效減輕收容體系負荷。

動保處表示，近3年來，透過市民犬貓絕育補助、偏鄉犬貓三合一活動（結合絕育、疫苗及晶片施打）及補助動保團體等多元措施，累計辦理98場偏鄉三合一活動，補助2萬4724隻犬貓完成絕育，減少犬貓濫生問題。

隨著政策推進，高雄市犬貓絕育率呈現穩定成長，由民國112年61.41%提升至114年67.23%；在認養推廣方面，114年度已成功媒合近1800隻犬貓找到新家。

針對社會關注的危險性犬隻管理，動保處指出，目前列管危險性犬隻共546隻，其中已完成絕育512隻，絕育率高達93.77%；對未依規定配合絕育的飼主，也依法裁罰35件，並持續追蹤犬隻完成絕育，落實公共安全與飼主責任。

在遊蕩犬管制方面，依農業部統計，高雄市預估遊蕩犬數量已由109年1萬7271隻，下降至113年1萬200隻。農業部114年度全國動物收容及遊蕩犬管制業務評鑑中，高雄市動保處榮獲最高榮譽「特優」肯定。

動保處表示，未來將持續推動動物保護生命教育及飼主責任講座，結合校園教育、企業合作、認養推廣與絕育政策，深化動物保護作為城市治理的重要一環，朝向人與動物和諧共存的永續城市邁進。

