高雄仍1.3萬隻家貓沒登記晶片 飼主恐挨罰最高1.5萬

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高市府每年辦理犬貓二合一或三合一活動，協助全市民眾為寵物植入晶片登記、注射狂犬病、絕育，提升登記數量。圖／高雄市動保處提供
農業部去年修法規定家貓須強制植入晶片登記，法規上路有1年緩衝期，今年起開罰，高雄市府統計還有逾1.3萬隻家貓未登記，飼主最高恐面臨開罰1萬5000元，議員要求全面加強宣傳家貓登記。

農業部日前表示，家貓迷路走失機率比家犬高，2022年起，全國飼主為家貓做寵物登記並植入晶片的新增數量約13萬至14萬隻，家犬約8萬至10萬隻，家貓飼主寵物登記意願較高，中央為此修正法令，強制貓隻寵物登記並植入晶片，去年1月1日起生效，給予1年緩衝期，今年1月1日起開罰，未寵物登記者可罰3000元至1萬5000元。

市議員湯詠瑜表示，高雄2023年推估家貓數量為16萬1534隻，但截至去年11月，全市家貓登記數14萬1059隻，至少約2萬383隻家貓未植入晶片。

湯詠瑜說，截至今年1月，全市家貓寵物登記數14萬8038隻，相較去年11月僅增近7千隻，全市仍有1.3萬隻貓未登記，達8.35%，但裁罰已上路，市府應加強宣傳家貓登記，例如結合動物醫院、寵物店推出「貓隻晶片登記專案月」或「登記即抽獎」等誘因。

動保處表示，高雄目前有463家寵物登記站，包括動物醫院、特寵業者、動團協會皆可協助貓植入晶片及登記，市府每年在偏鄉辦理犬貓二合一或三合一（植入晶片登記、注射狂犬病、絕育）活動，協助偏鄉民眾辦理登記，全市公益企業或團體辦理認養活動，也能協助犬貓植入晶片登記及注射狂犬病疫苗，提升家貓登記數。

農業部 晶片 寵物 狂犬病疫苗 偏鄉

相關新聞

高雄家犬絕育手術登記增、實施率反降 市府遭質疑宣傳不足

高高雄家犬登記數超過19萬隻，為降低寵物私下繁殖或意外生產風險，動保處每年補助絕育手術和加強宣導，登記率雖逐年提升，但議...

從野外滅絕復育成瀕危物種 北市動物園曝蒙古野馬世上僅存

台北市立動物園今天表示，園內溫帶動物區的蒙古野馬是世上僅存的野馬，經人為照養、繁殖、再引入原棲地，方從野外滅絕復育為瀕危...

【動物冷知識】動物界也有雷隊友！跨物種合作狩獵 不配合直接被封殺

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？除了人類會與獵犬、獵鷹合作狩獵外，大自然也有許多跨物種合作的例子唷，有些甚至在睡夢中被迫上班！？

「紅眼怪鳥」受困新莊大樓玻璃夾縫 動保員救援發現是亞洲輝椋鳥求救

新北市動保處近日接獲新莊區呂姓民眾通報，住家陽台玻璃護欄夾縫裡，有1隻羽毛呈現閃亮墨綠光澤、眼睛散發詭異紅光的怪鳥，受困...

貓奴注意！ 今年起貓隻強制辦理寵物登記 違者將吃罰單

新竹縣近3年縣內貓隻登記成長幅度已超過狗36%，為落實源頭管理、強化動物保護及飼主責任，新竹縣動物保護防疫所表示，依農業...

