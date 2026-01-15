高雄仍1.3萬隻家貓沒登記晶片 飼主恐挨罰最高1.5萬
農業部去年修法規定家貓須強制植入晶片登記，法規上路有1年緩衝期，今年起開罰，高雄市府統計還有逾1.3萬隻家貓未登記，飼主最高恐面臨開罰1萬5000元，議員要求全面加強宣傳家貓登記。
農業部日前表示，家貓迷路走失機率比家犬高，2022年起，全國飼主為家貓做寵物登記並植入晶片的新增數量約13萬至14萬隻，家犬約8萬至10萬隻，家貓飼主寵物登記意願較高，中央為此修正法令，強制貓隻寵物登記並植入晶片，去年1月1日起生效，給予1年緩衝期，今年1月1日起開罰，未寵物登記者可罰3000元至1萬5000元。
市議員湯詠瑜表示，高雄2023年推估家貓數量為16萬1534隻，但截至去年11月，全市家貓登記數14萬1059隻，至少約2萬383隻家貓未植入晶片。
湯詠瑜說，截至今年1月，全市家貓寵物登記數14萬8038隻，相較去年11月僅增近7千隻，全市仍有1.3萬隻貓未登記，達8.35%，但裁罰已上路，市府應加強宣傳家貓登記，例如結合動物醫院、寵物店推出「貓隻晶片登記專案月」或「登記即抽獎」等誘因。
動保處表示，高雄目前有463家寵物登記站，包括動物醫院、特寵業者、動團協會皆可協助貓植入晶片及登記，市府每年在偏鄉辦理犬貓二合一或三合一（植入晶片登記、注射狂犬病、絕育）活動，協助偏鄉民眾辦理登記，全市公益企業或團體辦理認養活動，也能協助犬貓植入晶片登記及注射狂犬病疫苗，提升家貓登記數。
