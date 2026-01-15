高雄家犬絕育手術登記增、實施率反降 市府遭質疑宣傳不足

高雄家犬登記數超過19萬隻，為降低寵物私下繁殖或意外生產風險，動保處每年補助絕育手術和加強宣導，登記率雖逐年提升，但議員質疑絕育率卻逐年下降，市府缺乏宣傳，飼主不明白自己的責任，導致出現棄養或遊蕩犬，動保處今年遭農業部刪減上千萬元的友善動物保護補助經費，恐造成宣傳效益下降。

動保法2015年修法後要求飼主做好犬貓絕育，高雄市近3年已開罰81件未絕育。研究顯示，未絕育犬易行為偏差、性格兇猛，甚至因賀爾蒙導致罹患生殖系統腫瘤疾病風險增，絕育後能延長平均壽命。根據農業部資料，高雄犬貓絕育率低於全國平均，市議員白喬茵說，高市犬隻絕育率2023年59.66%，去年10月降為58.59%，「登記率逐年上升，絕育率卻逐年下降」。她說，飼主在寵物店購買或收容所認養寵物，能獲知絕育資訊，高雄市有6成5家犬來源是街頭撿到、贈與和自家生產，飼主不易獲取資訊，應加強飼主責任教育。

動保處長葉坤松表示，新北市家犬數量全國第一，絕育率低於高雄，高雄面臨問題是飼主在寵物店購買幼犬，因犬隻未達可絕育狀態，只能先寵物登記，造成飼主後續未做絕育，市府針對已登記、未絕育犬隻做精準宣傳；市議員湯詠瑜說，高市危險犬隻665隻，已絕育或已申報免絕育478隻，未絕育數187隻，近3成沒絕育，獒犬比率最高，未絕育、未申報檢舉成立件數少，北市每年透過寵登網系統發送逾萬則簡訊通知，台中採例行性資料勾稽，高雄須更有效、計畫性推動絕育。

白喬茵表示，動保處今年遭農業部刪減友善動物保護補助計畫1850萬元，僅剩32萬元，恐導致飼主責任相關講座數量銳減，宣傳打折扣；飼主不知絕育好處，甚至認為手術殘忍。

動保處表示，高雄市家犬、家貓絕育率合計後呈現逐年成長，去年達67.23%，相較前年增加1.07%，去年針對一般市民、動保團體、偏鄉巡迴犬貓絕育三合一活動，已補助8412隻犬貓絕育；因應農業部刪減補助，市府已增列「動物保護及寵物管理優化計畫」經費1316萬元，動物保護和飼主責任講座不會中止或縮水。