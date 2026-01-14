東海大學流浪狗夜吠擾民 4犬遭捕2犬列追捕對象

東海大學教職員宿舍區常有流浪狗出沒，民眾投訴因有人餵食導致流浪犬聚集，常在夜間吠叫、追車或霸佔馬路，十分困擾。台中市動保處今天表示，已捕捉4犬，另2黑犬持續追捕。

有民眾向中央社投訴，東海大學教職員宿舍群常有流浪狗，因有人會在此餵狗，犬隻會追逐經過車輛或是橫躺霸佔馬路，還曾發生撲人做勢攻擊，最令人困擾的事，犬隻常在夜間吠叫，不得安寧，動保處曾派員捕捉，有部分犬隻躲進草叢間未被帶走。

台中市動物保護防疫處告訴中央社記者表示，去年1月接獲通報，派員前往現場捕捉，已捕捉4犬、出勤67次，有效減少犬隻聚集數量。教職員宿舍通報的2隻黑犬，已列為重點對象。

動保處表示，巡視時發現蹤跡以吹箭進行捕捉，2隻黑犬警戒心極高，迅速逃入宿舍周邊草叢躲避。因動物在夜間視力比人類靈敏，光線不足及地勢不明情況以人力追捕不容易。輔以誘捕籠捕捉，持續追蹤圍捕2黑犬。

東海大學透過文字稿回應，學校長期關心流浪狗問題，也有訂定校園犬貓管理辦法進行管理，有關民眾反應校園宿舍區出現流浪犬隻徘徊及夜間吠叫一事，校方持續關心及了解，凡接獲反映，相關單位通報地方動物保護主管機關，配合其專業評估與後續處置。