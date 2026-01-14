快訊

澳網／一分賽台將葛藍喬安娜再爆冷 打敗「壞小子」基里洛斯晉8強

獎落誰家？萊爾富福袋開獎「台積電股票」 首位幸運兒抱走171.5萬元

逾2萬生受惠！嘉義縣宣布營養午餐免費 9月起全面實施

東海大學流浪狗夜吠擾民 4犬遭捕2犬列追捕對象

中央社／ 台中14日電
東海大學。聯合報系資料照片／余采瀅攝影
東海大學。聯合報系資料照片／余采瀅攝影

東海大學教職員宿舍區常有流浪狗出沒，民眾投訴因有人餵食導致流浪犬聚集，常在夜間吠叫、追車或霸佔馬路，十分困擾。台中市動保處今天表示，已捕捉4犬，另2黑犬持續追捕。

有民眾向中央社投訴，東海大學教職員宿舍群常有流浪狗，因有人會在此餵狗，犬隻會追逐經過車輛或是橫躺霸佔馬路，還曾發生撲人做勢攻擊，最令人困擾的事，犬隻常在夜間吠叫，不得安寧，動保處曾派員捕捉，有部分犬隻躲進草叢間未被帶走。

台中市動物保護防疫處告訴中央社記者表示，去年1月接獲通報，派員前往現場捕捉，已捕捉4犬、出勤67次，有效減少犬隻聚集數量。教職員宿舍通報的2隻黑犬，已列為重點對象。

動保處表示，巡視時發現蹤跡以吹箭進行捕捉，2隻黑犬警戒心極高，迅速逃入宿舍周邊草叢躲避。因動物在夜間視力比人類靈敏，光線不足及地勢不明情況以人力追捕不容易。輔以誘捕籠捕捉，持續追蹤圍捕2黑犬。

東海大學透過文字稿回應，學校長期關心流浪狗問題，也有訂定校園犬貓管理辦法進行管理，有關民眾反應校園宿舍區出現流浪犬隻徘徊及夜間吠叫一事，校方持續關心及了解，凡接獲反映，相關單位通報地方動物保護主管機關，配合其專業評估與後續處置。

東海大學 宿舍 流浪狗

延伸閱讀

接東海大學EMBA校友會理事長 林天財：深化校友與母校連結

2周追捕！美軍證實扣押委國相關油輪 美官員曝俄國艦艇動向

人力銀行評比「大學品牌力」 東海大學建築與設計奪私校第一

獨／戴口罩不能在ATM領錢？避免擾民 金管會將朝三大方向拍板

相關新聞

從野外滅絕復育成瀕危物種 北市動物園曝蒙古野馬世上僅存

台北市立動物園今天表示，園內溫帶動物區的蒙古野馬是世上僅存的野馬，經人為照養、繁殖、再引入原棲地，方從野外滅絕復育為瀕危...

【動物冷知識】動物界也有雷隊友！跨物種合作狩獵 不配合直接被封殺

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？除了人類會與獵犬、獵鷹合作狩獵外，大自然也有許多跨物種合作的例子唷，有些甚至在睡夢中被迫上班！？

「紅眼怪鳥」受困新莊大樓玻璃夾縫 動保員救援發現是亞洲輝椋鳥求救

新北市動保處近日接獲新莊區呂姓民眾通報，住家陽台玻璃護欄夾縫裡，有1隻羽毛呈現閃亮墨綠光澤、眼睛散發詭異紅光的怪鳥，受困...

貓奴注意！ 今年起貓隻強制辦理寵物登記 違者將吃罰單

新竹縣近3年縣內貓隻登記成長幅度已超過狗36%，為落實源頭管理、強化動物保護及飼主責任，新竹縣動物保護防疫所表示，依農業...

幼貓頭卡桌縫獲救 動保員取名「卡卡」盼迎幸福貓生

日前有民眾通報，新北市蘆洲區三民街一處住家後陽台傳出微弱貓叫聲，查看後發現一隻幼貓頭部不慎卡進桌子縫隙，無法自行脫困，當...

廣角鏡／武士僧帽水母有毒 金門現蹤

金門南側海岸潮間團隊生態觀察發現一種僧帽水母，經比對，與日本東北大學研究團隊去年發表的新物種「武士僧帽水母」高度吻合，推...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。