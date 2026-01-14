從野外滅絕復育成瀕危物種 北市動物園曝蒙古野馬世上僅存

快訊

中央社／ 台北14日電
台北市立動物園內溫帶動物區的蒙古野馬是世上僅存的野馬，經人為照養、繁殖、再引入原棲地，方從野外滅絕復育為瀕危物種。 圖／取自台北市立動物園FB
台北市立動物園內溫帶動物區的蒙古野馬是世上僅存的野馬，經人為照養、繁殖、再引入原棲地，方從野外滅絕復育為瀕危物種。 圖／取自台北市立動物園FB

台北市立動物園今天表示，園內溫帶動物區的蒙古是世上僅存的野馬，經人為照養、繁殖、再引入原棲地，方從野外滅絕復育為瀕危物種，1、2月每週四上午可至園內聽牠的故事。

台北市立動物園發布新聞稿說，蒙古野馬（Przewalski’s Horse）是世界上僅存的野馬，曾廣泛分布於歐、亞草原，1960年代末被宣告在野外滅絕，此前藉由已有人為介入、持續努力，終於翻轉。

動物園說，其復育是透過全球動物園合作促成，2018年台北市立動物園也跟布拉格動物園合作，投入保育經費支持蒙古野馬的再引入計畫；今年適逢馬年，即日起到2月，排除國定假日與春節，每週四上午11時，可到園內溫帶動物區蒙古野馬活動場前聽的牠故事。

動物園說明，蒙古野馬體格粗壯，有著淺棕色毛身體、深色的足部，以及深棕色的尾巴和短而豎立的鬃毛，計有66條染色體，對比馴化家馬64條，是截然不同的物種，顯現野馬在演化角色上的重要性；因為氣候變遷、過度獵捕、與家馬雜交和疾病傳染、土地過度開發等因素，1969年由科學家宣告在野外滅絕。

復育之路，動物園說，在牠從野外滅絕前，部分動物園投入蒙古野馬的繁殖計畫，以16匹野馬作為現今族群的基礎，1990年代歐洲動物園照養的族群數有所提升，1992年首先將之野放至蒙古哈台國家公園（Hustai National Park） ，開始陸續進行野外再引入計畫，讓野外族群數量增加。

接著，2008年國際自然保育聯盟紅色名錄（IUCNRed List）將蒙古野馬的保育類別，從野外滅絕（EW）等級調整為極危（CR）等級，2011年再調整為瀕危（EN）等級，可見野外族群存續朝向樂觀方向發展。

