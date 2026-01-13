「紅眼怪鳥」受困新莊大樓玻璃夾縫 動保員救援發現是亞洲輝椋鳥求救

新北市動保處近日接獲新莊區呂姓民眾通報，住家陽台玻璃護欄夾縫裡，有1隻羽毛呈現閃亮墨綠光澤、眼睛散發詭異紅光的怪鳥，受困無法展翅脫身，嘴喙不斷撞擊玻璃，全家人束手無策。八里動物之家動保員抵達現場後，使用安全夾具，將「紅眼怪鳥」從夾縫移出後，發現是台灣常見外來種「亞洲輝椋鳥」。

呂姓民眾表示，當時是傍晚，女兒突然慌張從陽台衝入客廳喊叫，指著玻璃護欄夾縫有1隻眼睛散發詭異紅光的怪鳥受困，散發陰森詭異令人感覺恐怖不敢靠近。不斷掙扎跳躍亂竄，嘴喙也不停碰撞玻璃作響，拚命找方向逃離，一家人見狀又害怕又慌張，趕忙撥打1999專線，請動保處派人火速救援。

經動保員順利夾出怪鳥，仔細辨識後，確定這隻神秘訪客是「亞洲輝椋鳥」，動保員程沛宏表示，當日帶回交由獸醫師細心檢診，羽翼無損、精神狀況良好，觀察應無撞擊產生腦震盪現象發生，翌日便將牠帶出野外，後便讓牠展翅重返天空。

動保處說明，亞洲輝椋鳥又名菲律賓輝椋鳥，為椋鳥科雀鳥。體型略小於八哥，體長約17到20公分，眼睛呈現吸血鬼般血紅色。早年是台灣進口寵物鳥，後來因棄養或逃逸，導致野外族群數量大幅增加。在台灣，亞洲輝椋鳥主要棲息於都會區，常能看到牠穿梭在行道樹與高樓大廈之間。

動保處呼籲，民眾若發現疑似受困或受傷的鳥類，應保持距離、避免驚嚇，可先用手機拍照記錄，再撥打1959動保專線或29596353，由專業人員研判處置。切勿自行捕捉或限制其行動，以免造成動物二度傷害。 亞洲輝椋鳥早年是台灣進口寵物鳥，後來因棄養或逃逸，導致野外族群數量大幅增加。圖／新北市動保處提供 八里動物之家動保員抵達現場後，使用安全夾具，將「紅眼怪鳥」從夾縫移出後，發現是台灣常見外來種「亞洲輝椋鳥」。 圖／新北市動保處提供