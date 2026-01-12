貓奴注意！ 今年起貓隻強制辦理寵物登記 違者將吃罰單

新竹縣近3年縣內貓隻登記成長幅度已超過狗36%，為落實源頭管理、強化動物保護及飼主責任，新竹縣動物保護防疫所表示，依農業部公告規定，自今年起，貓隻正式納入強制寵物登記的對象，提醒養貓民眾依法報戶口，至動物保護防疫所或委託寵物登記站植入晶片並辦理寵物登記，避免因疏忽吃上罰單。

動保所提醒，家貓已正式納入強制寵物登記管理，尚未完成登記者應盡速辦理。透過寵物登記制度，可快速辨識寵物身分，協助走失寵物尋回並防止棄養，如未依規定辦理，將依「動物保護法」處以3千元至1萬5千元罰鍰。

動保所指出，飼主只要攜帶身分證明文件，帶著家中犬貓前往動保所或委託寵物登記站，即可完成晶片植入與寵物登記；完成登記後，相關資料會同步建置於寵物登記管理資訊網中，飼主也可自行上網查詢名下寵物的登記資訊。

動保所統計2023年至2025年間新竹縣犬貓寵物登記總數，犬隻登記數由2023年的25528隻逐年增加至2025年的29724隻，成長幅度約16%；貓隻登記數由17301隻成長至26355隻，3年來成長幅度高達52%。 依農業部公告規定，自今年起，貓隻正式納入強制寵物登記的對象，提醒養貓民眾依法報戶口。圖／縣府提供