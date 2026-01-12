快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「卡卡」獲救後被餵食葡萄糖補充體力。圖／新北市動保處提供
「卡卡」獲救後被餵食葡萄糖補充體力。圖／新北市動保處提供

日前有民眾通報，新北市蘆洲區三民街一處住家後陽台傳出微弱貓叫聲，查看後發現一隻幼貓頭部不慎卡進桌子縫隙，無法自行脫困，當下情況危急，動保處接獲通報後，會同獸醫師趕赴現場救援，所幸救援成功，恢復良好，並已完成疫苗施打，目前在五股動物之家，準備迎接下一站幸福生活。

救援當天幼貓頭部卡得非常緊，加上受到驚嚇情緒高度緊張，若貿然拉扯恐造成二次傷害，現場評估後，決定由獸醫師林洋演進行輕微麻醉處置，林洋演表示，小貓卡在桌縫中十分緊密，肌肉因緊張而僵硬，為避免掙扎造成窒息或受傷，必須先讓牠放鬆，才能一步一步、慢慢協助脫困，經小心仔細處理後，幼貓終於順利被救出，所幸僅有輕微擦傷，無生命危險。

研判幼貓疑似因受困時間過長，導致與外出的母貓失散，後續已帶回安置照護，經過觀察，幼貓精神與食慾逐漸恢復，性格親人又活潑，展現強韌的生命力，動保員王妘嘉為這隻歷險歸來的小生命取名「卡卡」，紀念牠曾卡進桌縫的曲折遭遇，也寓意「一路外卡、一生幸福」，期盼牠能順利走過這段考驗，找到屬於溫暖家庭。

新北市動保處表示，街頭流浪動物的生活環境充滿各種潛在危險，隨時可能面臨受傷、受困或意外風險，民眾若發現動物受困或疑似需要緊急協助，可撥打1959動保專線通報，由專業人員到場評估並處理，才能確保動物與民眾的安全，避免因不當處置造成二次傷害，也希望有愛心的民眾踴躍認養，給等待中的動物一個溫暖、安心的家，讓牠們不再流浪於危險環境中，重新感受被照顧與被珍惜的幸福生活。

「卡卡」被施以麻醉後救援成功。圖／新北市動保處提供
「卡卡」被施以麻醉後救援成功。圖／新北市動保處提供
「卡卡」相當親人，喜歡與民眾互動。圖／新北市動保處提供
「卡卡」相當親人，喜歡與民眾互動。圖／新北市動保處提供
「卡卡」正在等待一個幸福的家。圖／新北市動保處提供
「卡卡」正在等待一個幸福的家。圖／新北市動保處提供
「卡卡」頭部不慎卡進桌子縫隙,無法自行脫困,當下情況危急。圖／新北市動保處提供
「卡卡」頭部不慎卡進桌子縫隙，無法自行脫困，當下情況危急。圖／新北市動保處提供

相關新聞

獨／新物種僧帽水母現蹤金門！「武士僧帽水母」具極強毒性

金門南側海岸近日出現重要生態新紀錄。金門潮間帶團隊在例行生態觀察中，拍攝到一種高度疑似新物種的僧帽水母，經影像與形態特徵...

幼貓頭卡桌縫獲救 動保員取名「卡卡」盼迎幸福貓生

日前有民眾通報，新北市蘆洲區三民街一處住家後陽台傳出微弱貓叫聲，查看後發現一隻幼貓頭部不慎卡進桌子縫隙，無法自行脫困，當...

廣角鏡／武士僧帽水母有毒 金門現蹤

金門南側海岸潮間團隊生態觀察發現一種僧帽水母，經比對，與日本東北大學研究團隊去年發表的新物種「武士僧帽水母」高度吻合，推...

懸賞現撈文蛤百斤+鮮蝦 雲林養殖業者協尋愛犬「巧虎」祭海鮮酬謝

雲林縣口湖鄉林姓養殖業者所養一隻愛犬「巧虎」，雖才養了1年多卻是全家的寶貝狗，1月5日突告失蹤，家人四出尋找，迄今未能尋...

苗栗三灣外來種入侵拉警報 綠鬣蜥、小花蔓澤蘭同框

苗栗三灣鄉去年底首次通報外來種綠鬣蜥蹤跡，16天後昨天又發現一隻，縣政府農業處派員圍捕半個小時無功而返，赫然發現與外來種...

台南毛孩子家園協會救援貓狗4年 每周辦送養籲民眾響應

台南市社團法人毛孩子家園協會，4年來每周六、日在新化武德殿舉辦免費「愛心送養會」，並義賣二手物品幫助支付流浪貓狗醫療費。

