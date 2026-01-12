幼貓頭卡桌縫獲救 動保員取名「卡卡」盼迎幸福貓生

日前有民眾通報，新北市蘆洲區三民街一處住家後陽台傳出微弱貓叫聲，查看後發現一隻幼貓頭部不慎卡進桌子縫隙，無法自行脫困，當下情況危急，動保處接獲通報後，會同獸醫師趕赴現場救援，所幸救援成功，恢復良好，並已完成疫苗施打，目前在五股動物之家，準備迎接下一站幸福生活。

救援當天幼貓頭部卡得非常緊，加上受到驚嚇情緒高度緊張，若貿然拉扯恐造成二次傷害，現場評估後，決定由獸醫師林洋演進行輕微麻醉處置，林洋演表示，小貓卡在桌縫中十分緊密，肌肉因緊張而僵硬，為避免掙扎造成窒息或受傷，必須先讓牠放鬆，才能一步一步、慢慢協助脫困，經小心仔細處理後，幼貓終於順利被救出，所幸僅有輕微擦傷，無生命危險。

研判幼貓疑似因受困時間過長，導致與外出的母貓失散，後續已帶回安置照護，經過觀察，幼貓精神與食慾逐漸恢復，性格親人又活潑，展現強韌的生命力，動保員王妘嘉為這隻歷險歸來的小生命取名「卡卡」，紀念牠曾卡進桌縫的曲折遭遇，也寓意「一路外卡、一生幸福」，期盼牠能順利走過這段考驗，找到屬於溫暖家庭。

新北市動保處表示，街頭流浪動物的生活環境充滿各種潛在危險，隨時可能面臨受傷、受困或意外風險，民眾若發現動物受困或疑似需要緊急協助，可撥打1959動保專線通報，由專業人員到場評估並處理，才能確保動物與民眾的安全，避免因不當處置造成二次傷害，也希望有愛心的民眾踴躍認養，給等待中的動物一個溫暖、安心的家，讓牠們不再流浪於危險環境中，重新感受被照顧與被珍惜的幸福生活。 「卡卡」被施以麻醉後救援成功。圖／新北市動保處提供 「卡卡」相當親人，喜歡與民眾互動。圖／新北市動保處提供 「卡卡」正在等待一個幸福的家。圖／新北市動保處提供 「卡卡」頭部不慎卡進桌子縫隙，無法自行脫困，當下情況危急。圖／新北市動保處提供