聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／武士僧帽水母有毒 金門現蹤

聯合報／ 記者蔡家蓁
圖／金門潮間帶團隊提供
圖／金門潮間帶團隊提供

金門南側海岸潮間團隊生態觀察發現一種僧帽水母，經比對，與日本東北大學研究團隊去年發表的新物種「武士僧帽水母」高度吻合，推測可能沿洋流漂入金門海域。

金門潮間帶專家洪清漳說，武士僧帽水母具極強毒性，觸手上密布刺絲胞，一旦接觸人體皮膚會注入毒液，嚴重時會引發惡心、暈眩或呼吸不適等症狀，具高度危險性。

水母 金門

延伸閱讀

獨／新物種僧帽水母現蹤金門！「武士僧帽水母」具極強毒性

金門家扶扶幼主委交接 許燕輝正式接棒將深化兒少照顧

金門佛教會祈福法會政治味濃 陳福海肯定陳玉珍、力推兒子接棒

超前部署！早中央6年布局 金門行動旅服成全國PWA整合亮點

相關新聞

獨／新物種僧帽水母現蹤金門！「武士僧帽水母」具極強毒性

金門南側海岸近日出現重要生態新紀錄。金門潮間帶團隊在例行生態觀察中，拍攝到一種高度疑似新物種的僧帽水母，經影像與形態特徵...

廣角鏡／武士僧帽水母有毒 金門現蹤

金門南側海岸潮間團隊生態觀察發現一種僧帽水母，經比對，與日本東北大學研究團隊去年發表的新物種「武士僧帽水母」高度吻合，推...

懸賞現撈文蛤百斤+鮮蝦 雲林養殖業者協尋愛犬「巧虎」祭海鮮酬謝

雲林縣口湖鄉林姓養殖業者所養一隻愛犬「巧虎」，雖才養了1年多卻是全家的寶貝狗，1月5日突告失蹤，家人四出尋找，迄今未能尋...

苗栗三灣外來種入侵拉警報 綠鬣蜥、小花蔓澤蘭同框

苗栗三灣鄉去年底首次通報外來種綠鬣蜥蹤跡，16天後昨天又發現一隻，縣政府農業處派員圍捕半個小時無功而返，赫然發現與外來種...

台南毛孩子家園協會救援貓狗4年 每周辦送養籲民眾響應

台南市社團法人毛孩子家園協會，4年來每周六、日在新化武德殿舉辦免費「愛心送養會」，並義賣二手物品幫助支付流浪貓狗醫療費。

台東三和驚喜發現欖蠵龜 海巡火速護送重返大海

台東海岸生態再現驚喜。今上午9時許，海巡署第10巡防區指揮部接獲三和安檢所轉報，指出太麻里鄉三和定置漁場內發現1隻活體欖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。