獨／新物種僧帽水母現蹤金門！「武士僧帽水母」具極強毒性

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門潮間帶團隊拍攝到新物種「武士僧帽水母」，其浮囊呈半透明藍綠色，脊線帶有深藍或紫色調，下方垂掛大量螺旋狀盤繞觸手，並可清楚觀察到排列複雜的功能個體群。圖／金門潮間帶團隊提供
金門潮間帶團隊拍攝到新物種「武士僧帽水母」，其浮囊呈半透明藍綠色，脊線帶有深藍或紫色調，下方垂掛大量螺旋狀盤繞觸手，並可清楚觀察到排列複雜的功能個體群。圖／金門潮間帶團隊提供

金門南側海岸近日出現重要生態新紀錄。金門潮間帶團隊在例行生態觀察中，拍攝到一種高度疑似新物種的僧帽水母，經影像與形態特徵比對，與日本東北大學研究團隊2025年正式發表的新物種「武士僧帽水母」（Physalia mikazuki）高度吻合，推測該物種極可能已沿洋流漂入金門海域，具有重要科學與環境指標意義。

金門潮間帶專家洪清漳指出，此次記錄到的個體外型特徵明確，與台灣過去較常見的藍瓶僧帽水母（Physalia utriculus）存在明顯差異。洪清漳表示，藍瓶僧帽水母的浮囊顏色較為單一，功能個體（zooid）結構相對簡化，觸手型態也較不呈現密集螺旋狀；此次金門所見個體，浮囊呈半透明藍綠色，脊線帶有深藍或紫色調，下方垂掛大量螺旋狀盤繞觸手，並可清楚觀察到排列複雜的功能個體群，其中包含黃白色、呈「香蕉狀」的攝食個體（gastrozooids），均符合「武士僧帽水母」的物種描述。

洪清漳強調，武士僧帽水母具有極強毒性，其觸手上密布刺絲胞，一旦接觸人體皮膚，會注入毒液，可能造成劇烈灼痛、腫脹與鞭痕狀紅痕，嚴重時甚至引發噁心、暈眩或呼吸不適等全身性症狀。即使水母已擱淺或死亡，刺絲胞仍可能被觸發，仍具高度危險性。

洪清漳也提醒，民眾若在海岸、潮池或沙灘發現疑似僧帽水母，務必避免觸摸、撿拾、徒手移除或踩踏；若不慎接觸，應立即以海水沖洗，避免使用淡水，並儘速就醫。同時建議將拍攝影像提供研究單位或潮間帶團隊，作為後續生態監測與科學研究的參考。

國際研究指出，「武士僧帽水母」 的出現，與海洋暖化、黑潮延伸流變化及表層洋流北移等現象密切相關，此次在金門的觀察紀錄，顯示金門與廈門灣、台灣海峽周邊海域，可能已受到相同海洋環境變遷的影響，對區域海洋生態、漁業環境與公共安全皆具有指標性意義。

金門潮間帶社團長期投入潮間帶生態觀測，團隊指出，這次發現再次凸顯金門在海洋科學研究上的關鍵地理位置，未來將持續追蹤該物種的出現頻率與動態，同時加強海岸安全宣導，呼籲民眾在親近海洋之餘要提高警覺，守護這片珍貴而敏感的海域。

金門潮間帶團隊在例行生態觀察中，拍攝到疑似與日本東北大學研究團隊於2025年正式發表的新物種「武士僧帽水母」，推測該物種極可能已沿洋流漂入金門海域。圖／金門潮間帶團隊提供
金門潮間帶團隊在例行生態觀察中,拍攝到疑似與日本東北大學研究團隊於2025年正式發表的新物種「武士僧帽水母」,推測該物種極可能已沿洋流漂入金門海域。圖/金門潮間帶團隊提供
金門潮間帶團隊拍攝到一種高度疑似新物種的僧帽水母，經影像與形態特徵比對，與日本東北大學研究團隊於2025年正式發表的新物種「武士僧帽水母」高度吻合。圖／金門潮間帶團隊提供
金門潮間帶團隊拍攝到一種高度疑似新物種的僧帽水母,經影像與形態特徵比對,與日本東北大學研究團隊於2025年正式發表的新物種「武士僧帽水母」高度吻合。圖/金門潮間帶團隊提供
金門潮間帶團隊在例行生態觀察中，拍攝到疑似與日本東北大學研究團隊於2025年正式發表的新物種「武士僧帽水母」，推測該物種極可能已沿洋流漂入金門海域。圖／金門潮間帶團隊提供
金門潮間帶團隊在例行生態觀察中，拍攝到疑似與日本東北大學研究團隊於2025年正式發表的新物種「武士僧帽水母」，推測該物種極可能已沿洋流漂入金門海域。圖／金門潮間帶團隊提供
金門潮間帶團隊拍攝到新物種「武士僧帽水母」，其浮囊呈半透明藍綠色，脊線帶有深藍或紫色調，民眾常會誤會是漂亮的塑膠袋。圖／金門潮間帶團隊提供
金門潮間帶團隊拍攝到新物種「武士僧帽水母」,其浮囊呈半透明藍綠色,脊線帶有深藍或紫色調,民眾常會誤會是漂亮的塑膠袋。圖/金門潮間帶團隊提供

金門 水母 潮間帶

