懸賞現撈文蛤百斤+鮮蝦 雲林養殖業者協尋愛犬祭海鮮酬謝

雲林縣口湖鄉林姓養殖業者所養一隻愛犬「巧虎」，雖才養了1年多卻是全家的寶貝狗，1月5日突告失蹤，家人四出尋找，迄今未能尋獲，為找回愛犬，飼主昨在網路貼文懸賞，若順利找回「巧虎」將以現撈的100斤文蛤、10斤白蝦市價逾1.5萬元外加紅包酬謝，「海鮮尋犬」貼文一出引起一番熱議。

林姓飼主說，「巧虎」是虎斑惡霸米克斯，原本是流浪狗，約1年多前朋友轉送給他，一家悉心呵護，牠體型壯碩約有30公斤，腿短、棕眼，頸圈印有名字和電話，「巧虎」剛來不久，很快就融入家庭，很聽話又顧家，像是家人成員，平常一起進出工作，非常親人。

林表示，1月5日早上霧濃，早起的家人還有看到牠，8點多他要出門工作，平常「巧虎」都會在車庫等他，有時也會一起「上工」，但隔了約一小時他回來仍不見牠身影，舉家出動尋找，甚至請全村都幫忙找，就是沒能找著，家人愛狗心切「揪煩惱」。

他說，「巧虎」和人很親近，特別喜歡坐摩托車，他擔心會不會搭錯車，被人誤載走了，

愛犬失蹤當天，妻子就透過各大網路社群發文協尋，起先懸賞50斤文蛤，幾天來曾有人來電但最後指認都不是「巧虎」。

「巧虎」失蹤已快一周，飼主決定加碼文蛤100斤、10斤白蝦市值逾1.5萬元，再外加紅包答謝，為表誠意文蛤白蝦都可當面到魚塭「現撈」，只希望「巧虎」早日回家。

這起以海鮮懸賞尋犬的貼文，引起網友熱議，很多人被林姓夫妻愛犬情深所感動，紛紛轉貼協尋，飼主也再次呼籲有任何「巧虎」相關消息都可與他們聯繫0978-262025。 雲林縣口湖鄉林姓養殖業者遺失愛犬「巧虎」，祭出文蛤和白蝦海鮮懸賞，再加紅包答謝，請民眾協尋。圖／飼主提供 雲林縣口湖鄉林姓養殖業者遺失愛犬「巧虎」，祭出文蛤和白蝦海鮮懸賞，再加紅包答謝，請民眾協尋。記者蔡維斌／翻攝 雲林縣口湖鄉林姓養殖業者遺失愛犬「巧虎」，項圈上有電話，請民眾協尋。圖／飼主提供 雲林縣口湖鄉林姓養殖業者遺失愛犬「巧虎」，祭出文蛤和白蝦海鮮懸賞，再加紅包答謝，請網友協尋。記者蔡維斌／翻攝