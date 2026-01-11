苗栗三灣外來種入侵拉警報 綠鬣蜥、小花蔓澤蘭同框
苗栗三灣鄉去年底首次通報外來種綠鬣蜥蹤跡，16天後昨天又發現一隻，縣政府農業處派員圍捕半個小時無功而返，赫然發現與外來種小花蔓澤蘭同框，外來種入侵拉警報。
三灣鄉內灣村去年12月25日首度發現一隻綠鬣蜥棲息在竹林，民眾發現砍斷尾巴，綠鬣蜥仍被逃逸，鄉長李運光表示，昨天下午在內灣村又發現一隻，另在內灣村附近的銅鏡村也通報一隻，研判與日前斷尾個體不同，不排除已有多點、群聚出沒，建議縣府提供民眾移除綠鬣蜥獎金，遏阻外來種擴散。
農業處據報派員到場圍捕，研判大陸冷氣團來襲，變溫動物綠鬣蜥在廢耕農田的小花蔓澤蘭叢中，曬太陽取暖，因圍捕撓動，綠鬣蜥跳入水池，現場半個小時未再見蹤影，只是緣鬣蜥、小花蔓澤蘭同樣是惡名昭彰的外來種，恐衝擊生態。
至於鄉公所反映3案，是否是不同個體難以確認，縣府目前暫不會開放民眾移除綠鬣蜥領取獎金，因捕捉移除需要工具，且綠鬣蜥通常棲息在高處樹木枝幹，移除有危險性，民眾若發現個體，可以打「1999」通報，縣府派員捕捉，有必要時還會請求林業保育署新竹分署支援專業獵人獵除。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言