苗栗三灣外來種入侵拉警報 綠鬣蜥、小花蔓澤蘭同框

苗栗三灣鄉去年底首次通報外來種綠鬣蜥蹤跡，16天後昨天又發現一隻，縣政府農業處派員圍捕半個小時無功而返，赫然發現與外來種小花蔓澤蘭同框，外來種入侵拉警報。

三灣鄉內灣村去年12月25日首度發現一隻綠鬣蜥棲息在竹林，民眾發現砍斷尾巴，綠鬣蜥仍被逃逸，鄉長李運光表示，昨天下午在內灣村又發現一隻，另在內灣村附近的銅鏡村也通報一隻，研判與日前斷尾個體不同，不排除已有多點、群聚出沒，建議縣府提供民眾移除綠鬣蜥獎金，遏阻外來種擴散。

農業處據報派員到場圍捕，研判大陸冷氣團來襲，變溫動物綠鬣蜥在廢耕農田的小花蔓澤蘭叢中，曬太陽取暖，因圍捕撓動，綠鬣蜥跳入水池，現場半個小時未再見蹤影，只是緣鬣蜥、小花蔓澤蘭同樣是惡名昭彰的外來種，恐衝擊生態。

至於鄉公所反映3案，是否是不同個體難以確認，縣府目前暫不會開放民眾移除綠鬣蜥領取獎金，因捕捉移除需要工具，且綠鬣蜥通常棲息在高處樹木枝幹，移除有危險性，民眾若發現個體，可以打「1999」通報，縣府派員捕捉，有必要時還會請求林業保育署新竹分署支援專業獵人獵除。 苗栗三灣鄉內灣村昨天發現一隻綠鬣蜥，並與外來種小花蔓澤蘭同框。圖／李運光提供