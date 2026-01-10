台南市社團法人毛孩子家園協會，4年來每周六、日在新化武德殿舉辦免費「愛心送養會」，並義賣二手物品幫助支付流浪貓狗醫療費。

協會6名志工從今天上午9時到傍晚，一整天共送出5隻貓和1隻狗。志工說，雖然表面上看不多，有人還覺得事倍功半；但他們已經很欣慰。

志工說，有認養人是遠從台北來新化老街遊玩，後來在老街旁武德殿看到他們，最後決定認養流浪貓。志工會在一切手續完成後，用專車將貓咪送到台北給領養人。

毛孩子家園協會表示，在新化老街武德殿辦送養會4年了，緊接著還要在新化年貨大街現場辦送養會，希望到時候有想要領養貓狗的民眾，都能夠來參觀。

協會稱，他們的貓狗都是從各地救援過來的流浪動物，會先送醫檢查健康狀況、有疾病先治療，康復後再施打疫苗，接著就想辦法送養，或者再結紮之後送回原地放養。

志工說，這裡因連結老街外地遊客很多，不過領養主力還是在地人，他們在本地與附近永康等地的網路社團長期公告，越來越多人知道認養點，有需要的時候都會主動過來。 台南毛孩子家園協會救援貓狗4年、每周辦送養籲民眾響應。圖／志工提供 台南毛孩子家園協會救援貓狗4年、每周辦送養籲民眾響應。圖／志工提供 台南毛孩子家園協會救援貓狗4年、每周辦送養籲民眾響應。圖／志工提供 台南毛孩子家園協會救援貓狗4年、每周辦送養籲民眾響應。圖／志工提供 台南毛孩子家園協會救援貓狗4年、每周辦送養籲民眾響應。圖／志工提供