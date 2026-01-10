快訊

AI股狂熱何時退燒？策略師預測：今年底前投資泡沫就會終結

台南毛孩子家園協會救援貓狗4年 每周辦送養籲民眾響應

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南毛孩子家園協會救援貓狗4年、每周辦送養籲民眾響應。圖／志工提供
台南毛孩子家園協會救援貓狗4年、每周辦送養籲民眾響應。圖／志工提供

台南市社團法人毛孩子家園協會，4年來每周六、日在新化武德殿舉辦免費「愛心送養會」，並義賣二手物品幫助支付流浪貓狗醫療費。

協會6名志工從今天上午9時到傍晚，一整天共送出5隻貓和1隻狗。志工說，雖然表面上看不多，有人還覺得事倍功半；但他們已經很欣慰。

志工說，有認養人是遠從台北來新化老街遊玩，後來在老街旁武德殿看到他們，最後決定認養流浪貓。志工會在一切手續完成後，用專車將貓咪送到台北給領養人。

毛孩子家園協會表示，在新化老街武德殿辦送養會4年了，緊接著還要在新化年貨大街現場辦送養會，希望到時候有想要領養貓狗的民眾，都能夠來參觀。

協會稱，他們的貓狗都是從各地救援過來的流浪動物，會先送醫檢查健康狀況、有疾病先治療，康復後再施打疫苗，接著就想辦法送養，或者再結紮之後送回原地放養。

志工說，這裡因連結老街外地遊客很多，不過領養主力還是在地人，他們在本地與附近永康等地的網路社團長期公告，越來越多人知道認養點，有需要的時候都會主動過來。

台南毛孩子家園協會救援貓狗4年、每周辦送養籲民眾響應。圖／志工提供
台南毛孩子家園協會救援貓狗4年、每周辦送養籲民眾響應。圖／志工提供
台南毛孩子家園協會救援貓狗4年、每周辦送養籲民眾響應。圖／志工提供
台南毛孩子家園協會救援貓狗4年、每周辦送養籲民眾響應。圖／志工提供
台南毛孩子家園協會救援貓狗4年、每周辦送養籲民眾響應。圖／志工提供
台南毛孩子家園協會救援貓狗4年、每周辦送養籲民眾響應。圖／志工提供
台南毛孩子家園協會救援貓狗4年、每周辦送養籲民眾響應。圖／志工提供
台南毛孩子家園協會救援貓狗4年、每周辦送養籲民眾響應。圖／志工提供
台南毛孩子家園協會救援貓狗4年、每周辦送養籲民眾響應。圖／志工提供
台南毛孩子家園協會救援貓狗4年、每周辦送養籲民眾響應。圖／志工提供

老街 認養 浪貓 流浪動物 台南

延伸閱讀

投身家扶30年…老街女業者化身扶幼後盾 掌舵南高家扶

老街夜景再升級！斗六燈籠海開跑 太平老街化身幸福光廊

好吃又好逛！網友大推全台最強老街 竹縣推套票暢遊北埔美食文化

好吃又好逛！ 網友大推「全台最頂」老街：食物很有特色

相關新聞

台南毛孩子家園協會救援貓狗4年 每周辦送養籲民眾響應

台南市社團法人毛孩子家園協會，4年來每周六、日在新化武德殿舉辦免費「愛心送養會」，並義賣二手物品幫助支付流浪貓狗醫療費。

台東三和驚喜發現欖蠵龜 海巡火速護送重返大海

台東海岸生態再現驚喜。今上午9時許，海巡署第10巡防區指揮部接獲三和安檢所轉報，指出太麻里鄉三和定置漁場內發現1隻活體欖...

罕見迷途鳥誤撞倉儲玻璃致下肢癱瘓 黑林鴿經動保員救治後重返天空

日前有民眾通報，於新北市八里區台北港一處物流倉儲內，發現一隻疑似烏鴉的鳥類誤闖室內，疑因撞擊玻璃受傷，無法飛行。動保處接...

廣角鏡／候鳥花嘴鴨 新北板橋湳仔溝現蹤

花嘴鴨喜好棲息在水生植物豐富的水域環境，繼去年於板橋湳仔溝罕見現蹤後，近日再度於津渡橋下大方亮相，鴨群時而低頭覓食，時而...

野生嬌客湳仔溝打卡 冬候鳥花嘴鴨現蹤引起都市賞鳥熱潮

板橋湳仔溝繼去年花嘴鴨群罕見現蹤後，昨日這群冬候鳥「嬌客」再度於津渡橋下大方亮相。鴨群時而低頭覓食，時而展翅飛翔，悠哉的...

黑熊連日夜訪阿里山工寮引發日本熊害疑慮 專家：保育見成效

嘉義縣阿里山鄉達邦村近日出現台灣黑熊蹤跡，引發地方居民高度關注，黑熊頻繁現蹤，讓居民聯想日本發生熊攻擊人類事件。嘉義大學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。