台東三和驚喜發現欖蠵龜 海巡火速護送重返大海
台東海岸生態再現驚喜。今上午9時許，海巡署第10巡防區指揮部接獲三和安檢所轉報，指出太麻里鄉三和定置漁場內發現1隻活體欖蠵龜，定置漁場業者第一時間通報請求協助，盼能讓海龜平安重返大海。
海巡人員獲報後迅速趕赴現場，確認該海龜為保育類物種「欖蠵龜」，並立即通報海洋保育署海洋生物保育組到場評估。經專業人員檢視，該隻海龜外觀完整、活動力正常，健康狀況良好，未達需植入金屬標記或進一步安置的條件。
在確保安全無虞後，海巡與海保單位於上午9點16分完成放流作業，目送欖蠵龜順利游回大海。從接獲通報到完成放流，整個過程不到20分鐘，展現跨機關即時合作守護海洋生態的效率。
第13岸巡隊也藉此提醒，台東沿海生態資源豐富，民眾不時會遇到海龜擱淺或上岸產卵的情況。若發現海龜產卵，請勿圍觀或驚擾，夜間也應避免使用強光手電筒，以免影響海龜正常行為。
