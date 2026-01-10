罕見迷途鳥誤撞倉儲玻璃致下肢癱瘓 黑林鴿經動保員救治後重返天空
日前有民眾通報，於新北市八里區台北港一處物流倉儲內，發現一隻疑似烏鴉的鳥類誤闖室內，疑因撞擊玻璃受傷，無法飛行。動保處接獲報前往救援，經獸醫確認，是羽毛具藍綠色金屬光澤的黑林鴿，因外型與烏鴉相似而易遭誤認，近日黑林鴿已復原重返大自然。
黑林鴿主要分布於日本及南韓沿岸島嶼，具備長距離跨海飛行能力，在台灣屬於罕見的迷航鳥類，平時不易見到。
動保處獸醫師黃仲煜進一步檢查發現，該隻黑林鴿因撞擊造成額頭外傷，並出現下肢癱瘓、無法站立等神經症狀，初期傷勢評估並不樂觀。動保處醫療團隊秉持不放棄任何生命的精神，持續提供完善的醫療照護與復健治療，並觀察其恢復情形。
在歷經2個多月的治療與照護後，黑林鴿傷勢逐步改善，不僅恢復站立能力，飛行狀況亦達野外生存標準。經專業評估，確認黑林鴿健康狀況穩定，且具備自主覓食與飛行能力後，動保處已於近日擇適當地點將其順利野放，重返自然環境。
動保處提醒，民眾若發現受傷、虛弱或無法正常活動之野生動物，切勿自行處理或飼養，應立即通報1959處理或相關單位，以確保動物獲得正確且專業的救援與照護，共同維護野生動物生態與生命安全。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言