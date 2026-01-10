罕見迷途鳥誤撞倉儲玻璃致下肢癱瘓 黑林鴿經動保員救治後重返天空

日前有民眾通報，於新北市八里區台北港一處物流倉儲內，發現一隻疑似烏鴉的鳥類誤闖室內，疑因撞擊玻璃受傷，無法飛行。動保處接獲報前往救援，經獸醫確認，是羽毛具藍綠色金屬光澤的黑林鴿，因外型與烏鴉相似而易遭誤認，近日黑林鴿已復原重返大自然。

黑林鴿主要分布於日本及南韓沿岸島嶼，具備長距離跨海飛行能力，在台灣屬於罕見的迷航鳥類，平時不易見到。

動保處獸醫師黃仲煜進一步檢查發現，該隻黑林鴿因撞擊造成額頭外傷，並出現下肢癱瘓、無法站立等神經症狀，初期傷勢評估並不樂觀。動保處醫療團隊秉持不放棄任何生命的精神，持續提供完善的醫療照護與復健治療，並觀察其恢復情形。

在歷經2個多月的治療與照護後，黑林鴿傷勢逐步改善，不僅恢復站立能力，飛行狀況亦達野外生存標準。經專業評估，確認黑林鴿健康狀況穩定，且具備自主覓食與飛行能力後，動保處已於近日擇適當地點將其順利野放，重返自然環境。

動保處提醒，民眾若發現受傷、虛弱或無法正常活動之野生動物，切勿自行處理或飼養，應立即通報1959處理或相關單位，以確保動物獲得正確且專業的救援與照護，共同維護野生動物生態與生命安全。