廣角鏡／候鳥花嘴鴨 新北板橋湳仔溝現蹤

聯合報／ 記者江婉儀
圖／新北市水利局提供
圖／新北市水利局提供

花嘴鴨喜好棲息在水生植物豐富的水域環境，繼去年於板橋湳仔溝罕見現蹤後，近日再度於津渡橋下大方亮相，鴨群時而低頭覓食，時而展翅飛翔，悠哉身影成都市河廊中最美風景。水利局長宋德仁表示，花嘴鴨接連到訪，以行動證實湳仔溝從髒臭河溝蛻變為生態廊道的實質成果。台北市野鳥學會總幹事陳仕泓說，花嘴鴨過往是冬候鳥，現逐步成夏候鳥，湳仔溝水域成功吸引花嘴鴨群，顯示湳仔溝成孕育野生物種的生態搖籃。

