野生嬌客湳仔溝打卡 冬候鳥花嘴鴨現蹤引起都市賞鳥熱潮

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
水利局自2007年起分三階段整治板橋湳仔溝，經過這幾年的努力，不只把湳仔溝的水弄乾淨了，更將消失已久的自然生態找回來。圖／新北市水利局提供
水利局自2007年起分三階段整治板橋湳仔溝，經過這幾年的努力，不只把湳仔溝的水弄乾淨了，更將消失已久的自然生態找回來。圖／新北市水利局提供

板橋湳仔溝繼去年花嘴鴨群罕見現蹤後，昨日這群冬候鳥「嬌客」再度於津渡橋下大方亮相。鴨群時而低頭覓食，時而展翅飛翔，悠哉的身影成為都市河廊中最美的風景。花嘴鴨接連到訪，不僅豐富了當地的生態多樣性，更以行動證實了湳仔溝從髒臭河溝蛻變為生態廊道的實質成果。

花嘴鴨喜好棲息於水生植物豐富的水域環境。水利局長宋德仁表示，回想湳仔溝早期髒臭凌亂，被戲稱為「新北四大黑龍江」之一，當時幾乎無人相信環境能有翻轉的一天。

為全力解決核心問題，自2007年起分三階段展開整治，先後完成汙水截流、底泥固化減臭，並透過跨局處合作稽查汙染、提升汙水接管率等措施。經過這幾年的努力，不只把湳仔溝的水弄乾淨了，更將消失已久的自然生態找回來。

台北市野鳥學會總幹事陳仕泓表示，花嘴鴨為雜食性水禽，花嘴鴨體長約50至60公分，嘴端呈鮮黃色，主要以水生植物、甲殼類及昆蟲為食，過往是冬候鳥，現在逐步成為留鳥或夏候鳥。湳仔溝水域成功吸引花嘴鴨群，顯示這裡環境適宜，非常期待鴨群能在當地成功繁殖，讓湳仔溝成為孕育野生動物的生態搖籃。

水利局表示，根據最新湳仔溝水、陸域生態調查，發現鳥類、兩棲類、魚類及昆蟲等物種已累計逾160種，證明此處已具備優質條件，為各種生物提供合適棲息與覓食環境。

宋德仁表示，花嘴鴨能成群現蹤且連續2年報到，就是為湳仔溝環境改善交出了最漂亮的成績單。這代表此處的水質與生態，已足以提供穩定的食源與棲息環境。他也提醒，民眾造訪湳仔溝，在兩岸步道散步時，請以「不驚擾」為原則，安靜地從遠距離捕捉花嘴鴨的可愛蹤跡。

台北市野鳥學會總幹事陳仕泓表示，湳仔溝水域成功吸引花嘴鴨群，顯示這裡環境適宜。圖／新北市水利局提供
台北市野鳥學會總幹事陳仕泓表示，湳仔溝水域成功吸引花嘴鴨群，顯示這裡環境適宜。圖／新北市水利局提供
花嘴鴨為雜食性水禽，花嘴鴨體長約50至60公分，嘴端呈鮮黃色，主要以水生植物、甲殼類及昆蟲為食。圖／新北市水利局提供
花嘴鴨為雜食性水禽，花嘴鴨體長約50至60公分，嘴端呈鮮黃色，主要以水生植物、甲殼類及昆蟲為食。圖／新北市水利局提供
去年3月，花嘴鴨群首次出現在板橋湳仔溝。圖／新北市水利局提供
去年3月，花嘴鴨群首次出現在板橋湳仔溝。圖／新北市水利局提供

