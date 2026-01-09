黑熊連日夜訪阿里山工寮引發日本熊害疑慮 專家：保育見成效

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉達邦村近日出現台灣黑熊蹤跡，去年12月31日村民首度通報工寮遭黑熊入侵，冰箱門被翻開，罐頭被撕咬啃食剩殘體，居民憂心與黑熊正面相遇，後果難以想像。圖／林保署嘉義分署提供
嘉義縣阿里山鄉達邦村近日出現台灣黑熊蹤跡，引發地方居民高度關注，黑熊頻繁現蹤，讓居民聯想日本發生熊攻擊人類事件。嘉義大學森林暨自然資源學系副教授劉建男指出，台灣黑熊與日本熊在行為與生態上有所不同，根據監測，台灣黑熊族群與分布範圍呈現擴張趨勢，顯示保育政策見成效，並不等同會出現頻繁攻擊人的狀況。

劉建男說，黑熊屬雜食性動物，不冬眠，全年皆可活動，主要食物來源在森林，特別是青剛櫟果實每年10到11月。近年中低海拔森林保育與禁伐措施奏效，食物資源充足，黑熊進入人類活動區域，象徵活動領域擴張，人熊和平相處避免衝突。

去年12月31日村民首度通報工寮遭黑熊入侵，冰箱門被翻開，罐頭被撕咬啃食剩殘體，居民憂心與黑熊正面相遇，後果難以想像。林保育署嘉義分署在現場架監視設備，畫面顯示，這隻黑熊元旦起幾乎天天現身，進出工寮熟門熟路。專家研判，這是隻身高約160公分的成年公熊，近期因氣溫驟降，加上移動路徑行經該處，才會闖入工寮覓食與停留。

林保署嘉義分署啟動防範機制，加強監測，也深入部落與周邊露營區宣導，提醒居民做好食物管理。包括戶外垃圾、廚餘、肥料與寵物飼料，妥善收納室內，避免氣味外洩吸引黑熊靠近人類活動範圍。

林保署強調，黑熊保育政策以「人熊和平共處」為核心。統計顯示，自2011年以來，無論中高海拔或低海拔地區，黑熊監測與發現紀錄皆持續增加，分布鄉鎮也不斷擴大。至於黑熊數量，將待監測資料更完整後，再對外公布，讓社會更清楚了解黑熊族群成長趨勢。

