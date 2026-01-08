飼主：新規恐逼民眾野外棄養

行政院會昨通過「動保法」修正草案，明訂如要將寵物送到動物收容處所或指定場所收容處理，必須符合「一定條件」，否則視為棄養，將遭重罰。現行飼主不能續養的原因，分為生理因素、行為問題、個人因素等三類，農業部動物保護司副司長陳中興說，之後會在子法裡訂得更明確，後續會再找地方政府、相關團體跟法學專家研議。

不過動保團體憂心，新規恐導致民眾直接將動物棄養到野外，陳中興說，通常會把動物送到收容所的飼主，都是有迫不得已的原因，若真的要棄養，本來就不會多跑這一趟，就是直接丟到野外了。

此外，修正草案規定，寵物遺失時，應於遺失事實發生次日起五日內，申報遺失，屆期未申報者，恐被視為棄養動物。

家中飼養三隻貓的陳小姐表示，若寵物真的走失，飼主往往焦急萬分、四處尋找，根本無暇顧及「申報遺失」等行政程序，更不清楚應向哪個單位通報，「難道要去警察局報案嗎？」

她直言，若真有心棄養的人，恐怕會選擇私下丟棄，反而不會多此一舉申報遺失，相關規定未必能真正嚇阻棄養行為。另有民眾指出，部分民眾在收容所領養後，才發現與實際飼養狀況不符，若退養或送回收容所條件過於嚴苛，恐降低民眾主動領養意願。

狗狗飼主鄭先生表示，支持提高棄養與虐待動物的罰則，認為既然決定飼養寵物，就應負起相應責任，也有助於改善遊蕩犬問題；但他也指出，相關飼養責任與申報義務仍須加強宣導，在愛犬不見、已經心力交瘁的情況下，還可能被冠上棄養的惡名，對飼主而言相當不公平。