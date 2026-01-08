台灣第5筆紀錄 「易危」遺鷗台南將軍鹽田現蹤
台南市野鳥學會鳥友林坤慧7日在台南市將軍區鹽田發現國際自然保育聯盟（IUCN）紅色名錄中列為易危（Vulnerable,VU）等級的遺鷗（Relict Gull），也是台灣第5筆紀錄。
台南鳥會今晚指出，林坤慧7日帶領賞鳥活動後，在將軍區鹽田尋找諾氏鷸蹤跡，卻在一群紅嘴鷗中發現外型明顯不同個體，以望遠鏡及拍照比對後，確認是台灣極為罕見的遺鷗。
台南鳥會指出，遺鷗在台灣屬於迷鳥，全球族群數量稀少，主要繁殖於中亞鹽湖地區，非固定遷徙來台物種，推測可能和日前出現在彰化永興魚塭區的遺鷗是同一隻，因近期寒流南下影響活動範圍和移動路線，才飛抵台南沿海濕地。
台南鳥會表示，目前台灣遺鷗紀錄僅有4筆，分別是2013年金門浯江溪口、2016年宜蘭蘭陽溪口、2024年屏東大鵬灣及高屏溪口、及2025年彰化永興魚塭區，將軍鹽田是第5筆紀錄。
台南鳥會說明，遺鷗特別偏好大型河口或大面積濕地環境，也突顯將軍鹽田具備足夠規模與良好棲地條件，遺鷗在長期監測制度下被即時辨識與確認，也使將軍鹽田再添一筆國際保育鳥類紀錄。
