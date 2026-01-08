政院通過動保法修正案加強飼主責任 加重虐待刑責、非法繁殖買賣重罰

快訊

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
行政院於今天正式通過《動物保護法》部分條文修正草案，針對飼主責任與虐待動物行為大幅強化執法力道。並加強飼主責任。記者許正宏／攝影
行政院於今天正式通過《動物保護法》部分條文修正草案，針對飼主責任與虐待動物行為大幅強化執法力道。並加強飼主責任，寵物送交動物收容所必須符合「一定條件」，不符條件而送交者，視為棄養

寵物遺失後，飼主須於遺失事實發生次日起5日內申報。屆期未申報者，且無正當理由將視為棄養。棄養動物罰鍰將從原先的3萬以上、15萬元以下，大幅提升至10萬元以上、100萬元以下。動物虐待刑責加重，可處6月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬元以上、300萬元以下罰金。

另針對非法繁殖買賣則祭出重罰：擅自經營特定寵物繁殖或買賣，最高可處30萬以上、300萬以下罰鍰；擅自經營寵物寄養，處5萬以上、25萬元以下罰鍰，並將非法寵物沒入。面臨急迫危險時，主管機關得對動物進行緊急扣留處置。

行政院於今天正式通過《動物保護法》部分條文修正草案，針對非法繁殖買賣則祭出重罰：最高可處30萬以上、300萬以下罰鍰；並將非法寵物沒入。面臨急迫危險時，主管機關得對動物進行緊急扣留處置。記者許正宏／攝影
