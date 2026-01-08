高雄犬貓絕育「去年8412隻犬貓獲補助」 動保處：創近3年新高

快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
為落實動物保護政策、鼓勵飼主為家中毛孩辦理絕育手術，高雄市政府動物保護處持續推動犬貓絕育補助措施，補助對象涵蓋本市市民、動物保護團體、愛心個體戶，以及辦理偏遠地區犬貓絕育巡迴活動之單位，去年共補助8412隻犬貓完成絕育手術，其中市民申請絕育補助達3197隻，創下近3年來同項目最高紀錄。

動保處統計，近3年市民犬貓絕育補助數量呈現穩定成長趨勢，2023年度補助1998隻、2024年度補助2532隻、2025年度提升至3197隻，「逐年攀升的數據，反映飼主對寵物責任飼養與源頭管理的重視程度明顯提高」。

高雄市政府農業局長姚志旺表示，隨著社會型態與家庭結構轉變，犬貓已逐漸成為家庭成員之一，寵物飼養數量持續增加；加上動物保護意識抬頭，以及相關法規與政策宣導持續推動，越來越多飼主能理解犬貓絕育對於寵物健康、行為管理及整體動物福利的重要性，相關政策執行成果也具體反映在補助數量的成長上。

姚局長也提醒，未絕育的犬貓容易衍生行為偏差、意外繁殖，甚至增加罹患生殖系統疾病的風險，為了毛孩的健康與生活品質，建議飼主盡早為犬貓完成絕育手術。同時，犬貓源頭減量與繁殖控制亦為動物保護重點工作之一，犬貓絕育不僅是愛護動物的表現，更是飼主應盡的基本責任。

動保處進一步說明，依動物保護法規定，除非持有繁殖犬貓之特定寵物業許可證，一般犬、貓飼主皆應替寵物辦理絕育，或依法向動保處提出免絕育或繁殖需求申報與管理說明，否則將視同違法繁殖，可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。呼籲飼主務必遵守相關規定，攜手打造友善動物、負責任飼養的城市環境。

