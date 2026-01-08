政院拍板動保新制 棄養寵物最重罰百萬、虐待致死加重其刑

在立法院疾呼下，行政院會今天拍板通過「動物保護法部分條文修正草案」，飼主因故將寵物送到動物收容處所或指定場所收容處理，須符合「一定條件」，否則視為棄養，可重罰100萬元；虐待動物致死且情節重大者，加重其刑至2分之1。

立法院經濟委員會去年12月31日審查「動物保護法」部分條文修正草案，朝野立委共提出38項修正版本，內容包含源頭管理、末端管理、衝突管理等，而主管機關農業部的版本，卻在行政院「卡關1年」，立法院最終決議2周內提出政院版本，未來再併案審查。

根據行政院版動保法修正草案，明定動物飼主以成年人為限，未成年人飼養寵物，以其法定代理人、監護人或實際照顧人為飼主；為避免無故棄養寵物，並丟給政府機關處理，飼主將寵物送交動物收容處所，應符合「一定條件」，相關辦法由中央主管機關定之，未符合「一定條件」送交動物者，視為棄養。

此外，過去長有飼主以寵物遺失為藉口，掩蓋棄養事實，規避稽查、取締，修正草案規定，草案規範，寵物遺失時，應於遺失事實發生次日起5日內，申報遺失；屆期未申報者，除有正當理由外，如飼主因故受傷、住院等事實上無法進行申報事由，視為棄養動物。

若飼主任意棄養，未來罰則將提高，從原先處3萬元以上15萬元罰鍰，提高至可處10萬元以上100萬元罰鍰。

宰殺、故意傷害動物，致其肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失行為者，也加重刑度，可處6月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬元、以上300萬元以下罰金；使用藥物、槍械、暴力或施以其他凌虐方式，致動物死亡且情節重大者，加重其刑至2分之1。

考量擅自經營特定寵物的繁殖或買賣，因不法獲利甚高，為遏止不法行為，擅自經營繁殖者或買賣，處30萬以上、300萬以下罰鍰，擅自經營特定寵物寄養者，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰；特定寵物繁殖或買賣場所內到寵物，可不問屬於何人所有，由直轄市、縣市主管機關沒入。

此外，草案增訂直轄市、縣市主管機關為阻止對於動物危害發生，或避免急迫危險，認有即時處置必要時，對於動物得予以扣留、使用、處置或限制其使用。