玉管處跨機關守護新中橫 山椒魚為孩子「戴上甜甜圈」護卵超暖心

新中橫高山森林與溪流棲地連綿，是阿里山山椒魚、台灣黑熊等珍稀物種的家園。玉山國家公園管理處攜手林業及自然保育署嘉義分署、台大實驗林管理處跨機關合作，整合資源，守護這片高山生態，讓每個生命都能安全成長。

玉管處表示，新中橫公路串聯塔塔加遊憩區與阿里山森林遊樂區，沿線涵蓋高山森林、溪流與多樣棲地，不僅是生態廊道，也成為野生動物跨區域活動的重要路線。近年在不同保護區間，頻繁記錄到黃喉貂、台灣獼猴活動，活動範圍更廣的台灣黑熊，監測與保育高度仰賴跨機關、跨區域整合。

其中，阿里山山椒魚更是新中橫沿線極具代表性的保育物種。阿里山山椒魚產卵時，會將卵串固定在溪底岩石上，常見為一叢兩串；若卵串因水流或環境因素脫落，親代不分雌雄，會將卵串套在頭部，像戴著甜甜圈般隨身攜帶，藉此防止天敵掠食，確保卵串安全孵化。

三方合作未來將聚焦生態保育、學術研究、環境教育與公民科學，並以台灣黑熊、阿里山山椒魚及過境猛禽為核心，發展具在地特色的保育與教育議題。同時，也將共同研擬新中橫沿線人獸衝突預防與宣導策略，降低野生動物與用路人風險。

玉管處長盧淑妃表示，此次簽署合作備忘錄，是三方深化合作的重要起點。新中橫沿線生態系彼此相連，保育議題相互牽動，透過資源共享、專業支援與人員訓練，可提升生態調查與教育推廣成效，共同為維護台灣生物多樣性與促進人與自然和諧共存努力。 新中橫公路沿線生態豐富，瀕臨絕種保育熊鷹展翅遨翔。圖／玉管處提供 新中橫公路塔塔加至阿里山路段常見黃喉貂活動。圖／玉管處提供