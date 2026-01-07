屏東海生館阿德利企鵝寶寶見客啦！有個日本名「小遙」
屏東海生館阿德利企鵝家族去年10月企鵝寶寶誕生，迎來新成員。近日3個月大的小企鵝已成為亞成鳥，進入展示區和民眾見面，海生館也為小企鵝舉辦命名活動，最終以日文「遙」（Haruka）命名為「小遙」。
海生館表示，日前為小企鵝舉辦的「募名鵝來」命名活動，吸引不少民眾的命名，每個名字都充滿了用心與祝福，最終命名為「小遙」，取意「遙」是從遠方而來的生命奇蹟，也寓意將展開一段向未來延伸、無限可能的旅程。
另外日文裡的「Haruka」帶有清新而溫柔的氛圍，就像小企鵝誕生時的純淨姿態，希望「小遙」也能在大家的陪伴下探索世界，且健康茁壯。海生館也感謝其他民眾的命名，希望大家溫暖的心意化為對小企鵝的祝福與期待。
海生館表示，小遙目前3個月大，屬亞成鳥，個性害羞慢熟但願意接近飼育員並接受餵食，也錩其他的企鵝一起玩冰，並與其他種類的企鵝互動。海生館指出，阿德利企鵝原生於南極，對環境與溫度極為敏感，在人工環境中成功孵化並不容易，如今小企鵝順利成長，展現飼育團隊的用心與專業。
海生館也舉辦「我與企鵝的0.1毫米」活動，由飼育員導覽近距離觀察企鵝，了解牠們的飲食、清潔與照護過程，還能能親手餵食，並留下與企鵝的專屬合照。活動最後也能DIY企鵝羽毛瓶帶走企鵝羽毛，歡迎大家一起來與可愛的企鵝互動。
