快訊

七期豪宅虐殺案…凶嫌連開3天毒趴 恐怖對話曝：不想太早玩死他

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

屏東海生館阿德利企鵝寶寶見客啦！有個日本名「小遙」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東海生館3個月大的小阿德利企鵝已進入展示區和民眾見面，並以日文「遙」（Haruka）命名為「小遙」。圖／海生館提供
屏東海生館3個月大的小阿德利企鵝已進入展示區和民眾見面，並以日文「遙」（Haruka）命名為「小遙」。圖／海生館提供

屏東海生館阿德利企鵝家族去年10月企鵝寶寶誕生，迎來新成員。近日3個月大的小企鵝已成為亞成鳥，進入展示區和民眾見面，海生館也為小企鵝舉辦命名活動，最終以日文「遙」（Haruka）命名為「小遙」。

海生館表示，日前為小企鵝舉辦的「募名鵝來」命名活動，吸引不少民眾的命名，每個名字都充滿了用心與祝福，最終命名為「小遙」，取意「遙」是從遠方而來的生命奇蹟，也寓意將展開一段向未來延伸、無限可能的旅程。

另外日文裡的「Haruka」帶有清新而溫柔的氛圍，就像小企鵝誕生時的純淨姿態，希望「小遙」也能在大家的陪伴下探索世界，且健康茁壯。海生館也感謝其他民眾的命名，希望大家溫暖的心意化為對小企鵝的祝福與期待。

海生館表示，小遙目前3個月大，屬亞成鳥，個性害羞慢熟但願意接近飼育員並接受餵食，也錩其他的企鵝一起玩冰，並與其他種類的企鵝互動。海生館指出，阿德利企鵝原生於南極，對環境與溫度極為敏感，在人工環境中成功孵化並不容易，如今小企鵝順利成長，展現飼育團隊的用心與專業。

海生館也舉辦「我與企鵝的0.1毫米」活動，由飼育員導覽近距離觀察企鵝，了解牠們的飲食、清潔與照護過程，還能能親手餵食，並留下與企鵝的專屬合照。活動最後也能DIY企鵝羽毛瓶帶走企鵝羽毛，歡迎大家一起來與可愛的企鵝互動。

屏東海生館3個月大的小阿德利企鵝已進入展示區和民眾見面，並以日文「遙」（Haruka）命名為「小遙」。圖／海生館提供
屏東海生館3個月大的小阿德利企鵝已進入展示區和民眾見面，並以日文「遙」（Haruka）命名為「小遙」。圖／海生館提供
屏東海生館3個月大的小阿德利企鵝已進入展示區和民眾見面，並以日文「遙」（Haruka）命名為「小遙」。圖／海生館提供
屏東海生館3個月大的小阿德利企鵝已進入展示區和民眾見面，並以日文「遙」（Haruka）命名為「小遙」。圖／海生館提供

企鵝 日文

延伸閱讀

經典賽／表態願意再披日本戰袍！ 岡本和真：一直放在我心中

NBA／日本控衛河村勇輝與公牛簽約！ 隊記分享一段小故事

對日本祭出稀土管制後...陸再公布今、明渤海軍事演習

世界旅遊媒體點名！日本秘境離島入選2026年必訪旅遊地點

相關新聞

屏東海生館阿德利企鵝寶寶見客啦！有個日本名「小遙」

屏東海生館阿德利企鵝家族去年10月企鵝寶寶誕生，迎來新成員。近日3個月大的小企鵝已成為亞成鳥，進入展示區和民眾見面，海生...

偷雞被逮3次 首例黑熊遭強制收容 未來不再野放

台灣黑熊「阿里曼．西肯」入侵滋擾卓溪鄉部落及養禽場，兩度被捕捉並野放後，去年十二月再度回到卓溪持續滋擾山里部落，引發居民...

貪吃黑熊交動物園圈養 學者：兼顧人熊安全

黑熊「阿里曼．西肯」因多次野放卻持續滋擾部落，成為國內因滋擾聚落遭到強制收容首例黑熊，專家表示，送往動物園安置作為環境教...

偷雞黑熊終於落網 居民：暫放心中大石

被林保署人員私下暱稱「七里香」、多次到部落掠食雞隻的台灣黑熊阿里曼．西肯終於成功被捕獲，花蓮卓溪鄉立山村長葉光明表示，黑...

台灣黑熊愛吃「七里香」 成花蓮首例侵擾部落送動物園個體

台灣黑熊「阿里曼．西肯」多次侵擾卓溪鄉山里部落、捕食雞隻引發恐慌，經捕獲後決定不再野放，送往台北市立動物園，成為花蓮首例...

遊蕩犬貓及餵食點成偵搜犬最大困擾 保育團體：應重視衝突管理

台灣偵搜犬協會今日於臉書公布2025年度執行任務簡報公告，該年度失智追蹤搜救案共執行61天，遇到最大的困擾問題是遊蕩犬貓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。