偷雞黑熊終於落網 居民：暫放心中大石

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

被林保署人員私下暱稱「七里香」、多次到部落掠食雞隻的台灣黑熊阿里曼．西肯終於成功被捕獲，花蓮卓溪鄉立山村長葉光明表示，黑熊抓走讓族人安心，減輕部落安全疑慮。

葉光明說，過去有另一隻黑熊吃雞又咬傷狗，讓部落人心惶惶；這隻阿里曼已開始捕食雞隻，族人擔心下個階段就是咬狗，甚至攻擊人，如今在大家努力下抓到黑熊，族人暫時放下心中大石。對於阿里曼．西肯不再野放，葉光明說，目前其他黑熊都不會接近部落，就是這隻特別「皮」，送到動物園可說是比較好的方法。

在阿里曼持續滋擾部落期間，居民都很緊張，葉光明說，部落獵人都動起來，日夜輪班搜尋黑熊蹤跡，一開始用傳統鐵籠要捕捉黑熊，沒想到牠非常聰明，特別繞開，林保署改用安全套索，才成功抓到。

卓溪鄉崙山村長宋輝國表示，雖然黑熊在山里部落活動，但也很擔心會跑到崙山村，黑熊被抓走，村民走在山路產業道路上比較放心。不過到山上都還是要注意，他提醒村民要帶防黑熊噴霧、口哨，山上養雞鴨，若有養狗不要綁，狗叫聲可嚇阻黑熊。

