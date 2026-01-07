聽新聞
0:00 / 0:00
偷雞黑熊終於落網 居民：暫放心中大石
被林保署人員私下暱稱「七里香」、多次到部落掠食雞隻的台灣黑熊阿里曼．西肯終於成功被捕獲，花蓮卓溪鄉立山村長葉光明表示，黑熊抓走讓族人安心，減輕部落安全疑慮。
葉光明說，過去有另一隻黑熊吃雞又咬傷狗，讓部落人心惶惶；這隻阿里曼已開始捕食雞隻，族人擔心下個階段就是咬狗，甚至攻擊人，如今在大家努力下抓到黑熊，族人暫時放下心中大石。對於阿里曼．西肯不再野放，葉光明說，目前其他黑熊都不會接近部落，就是這隻特別「皮」，送到動物園可說是比較好的方法。
在阿里曼持續滋擾部落期間，居民都很緊張，葉光明說，部落獵人都動起來，日夜輪班搜尋黑熊蹤跡，一開始用傳統鐵籠要捕捉黑熊，沒想到牠非常聰明，特別繞開，林保署改用安全套索，才成功抓到。
卓溪鄉崙山村長宋輝國表示，雖然黑熊在山里部落活動，但也很擔心會跑到崙山村，黑熊被抓走，村民走在山路產業道路上比較放心。不過到山上都還是要注意，他提醒村民要帶防黑熊噴霧、口哨，山上養雞鴨，若有養狗不要綁，狗叫聲可嚇阻黑熊。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言