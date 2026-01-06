台灣黑熊愛吃「七里香」 成花蓮首例侵擾部落送動物園個體
台灣黑熊「阿里曼．西肯」多次侵擾卓溪鄉山里部落、捕食雞隻引發恐慌，經捕獲後決定不再野放，送往台北市立動物園，成為花蓮首例因滋擾聚落而轉送動物園的黑熊。卓溪立山村長表示，黑熊抓走讓族人安心，減輕部落安全疑慮。
阿里曼是隻112公斤的健康公熊，牠食「雞」知味，尤其愛吃雞屁股，被林保署花蓮分署人員戲稱為「七里香」；多次被監視器拍到咬了一隻雞就跑走，每隔幾天就到雞舍捕食，大約有20幾隻雞受害，有2個多月族人都不敢在山上養雞。
卓溪鄉立山村長葉光明說，過去有另隻黑熊吃雞又咬傷狗，讓部落人心惶惶；這隻阿里曼已經開始捕食雞隻，族人擔心下個階段就是咬狗，甚至攻擊人，如今在大家的努力下抓到黑熊，族人們都暫時放下心中大石；目前其他黑熊都不會接近部落，就是這隻特別「皮」，送到動物園可說是比較好的方法。
卓溪鄉崙山村長宋輝國表示，雖然黑熊在山里部落活動，但也很擔心會跑到崙山村，工寮有廚餘容易吸引黑熊，黑熊被抓走對村民來說減輕負擔，走山路產業道路上會比較放心。不過到山上都還是要注意，提醒村民要帶防黑熊、噴霧口哨，遇到黑熊立刻回頭不要接近，也要注意母熊帶小熊；在山上養的雞鴨，若有養狗不要綁，狗的叫聲可嚇阻黑熊。
林保署花蓮分署副分署長朱懿千指出，阿里曼不是首隻花蓮送到台北市動物園的黑熊，去年7月達古阿里才是第一隻，主要原因是達古阿里左前後肢都受傷，覓食能力不佳、體重減輕，評估後不適合野放才送到動物園；不過若是因侵擾聚落不再野放的黑熊，阿里曼是首例。
