遊蕩犬貓及餵食點成偵搜犬最大困擾 保育團體：應重視衝突管理
台灣偵搜犬協會今日於臉書公布2025年度執行任務簡報公告，該年度失智追蹤搜救案共執行61天，遇到最大的困擾問題是遊蕩犬貓及餵食點干擾，已嚴重影響搜救。為野生動物而走行動聯盟表示，攸關人命的搜救任務不應承擔可預防的環境風險，政策應建立有效衝突管理機制，才能保障搜救任務順利執行。
台灣偵搜犬協會臉書貼文表示，因為職業立場身為一個搜救員，拯救人命為天職，因此不得不碰觸這議題，但是流浪犬貓管理及餵食問題幾乎9成的搜救案都會遇到，但會希望搜救犬在協尋自己的親朋好友時，搜救犬受到浪犬及餵食的干擾？
為野生動物而走行動聯盟表示，台灣偵搜犬協會公開整理的2025年搜救任務紀錄顯示，61起案件次中，有大量案例都被註記曾受到遊蕩犬貓或固定餵食點干擾，這些干擾橫跨山區、郊區與都市邊緣環境，且在同一案件的不同搜尋日中反覆出現，顯示相關干擾已成為第一線搜救的常態性風險。
聯盟表示，遊蕩動物活動與餵食點干擾，不僅可能影響搜尋判斷與路線，更增加搜救犬值勤時受傷的風險，甚至去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件的搜救任務時就曾遭遇相關的干擾。偵搜犬協會文章中提到：「誰會希望搜救犬在協尋自己的親朋好友時，受到浪犬及餵食的干擾呢？」這句話點出任務面臨的現實困境。
聯盟呼籲，這些實務紀錄應帶入公共討論，使社會正視這個長期存在但鮮為人知的問題，攸關人命的搜救任務不應承擔可預防的環境風險，而忽視衝突只會讓風險累積，最終傷害人與動物，政策應建立有效衝突管理機制，辨識高衝突場域，並兼顧動物福利與公共安全，才能保障搜救任務順利執行。
