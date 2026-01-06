快訊

作家朱天文談侯孝賢失智後近況 揭2016年「出現病徵」一幕

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

工研院設計遊蕩犬誘捕系統2.0 AI辨識犬隻準確度達90%

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「遊蕩犬誘捕系統2.0」系統利用感測器與攝影模組偵測犬隻動態，結合AI辨識技術，犬隻辨識準確度可達90%，除有效避免非目標物種干擾，也能提高捕捉效率與安全性。圖／農業部動物保護司提供
「遊蕩犬誘捕系統2.0」系統利用感測器與攝影模組偵測犬隻動態，結合AI辨識技術，犬隻辨識準確度可達90%，除有效避免非目標物種干擾，也能提高捕捉效率與安全性。圖／農業部動物保護司提供

農業部2025年補助工業技術研究院設計智慧、友善的「遊蕩犬誘捕系統2.0」，以輕量化結構整合AI影像辨識、遠端監控及感測技術，並搭載進階管理系統，讓遊蕩犬管制作業從依賴人力跨入智慧化管理新階段，協助降低第一線人力負擔，該項科技研發成果後續將申請專利。

農業部指出，有別於傳統圍籬器材笨重且需人員長時間駐守，「遊蕩犬誘捕系統2.0」以快速拆裝、輕量化、適應地形高低差及運輸籠對接的創新結構為基礎，配合智慧感測與AIoT控制系統，透過低功耗運算設計，使設備能長期部署於戶外環境中，靜態待機時間可長達1周。

此外，該系統利用感測器與攝影模組偵測犬隻動態，結合AI辨識技術，犬隻辨識準確度可達90%，除有效避免非目標物種干擾，也能提高捕捉效率與安全性。在遠端控制方面，關門延遲反應時間少於1.5秒，確保捕捉的即時與精準，更搭配出入庫管理系統，可記錄設備位置與使用狀態，不僅減少人力負擔、實現遠端監控，同時提升遊蕩犬隻管理效能並維護動物福祉。

農業部強調，「遊蕩犬誘捕系統2.0」是協助降低第一線人力負擔、提升遊蕩犬管理效能的方法之一，但科技僅是輔助，遊蕩犬問題根本解方仍在源頭管理，呼籲飼主應確實辦理寵物登記、落實絕育、避免棄養或繁殖失控，並請地方政府持續推動執法與絕育補助，以及整合民間團體與社區力量，建立長期穩定的族群管理機制，唯有從源頭減少犬隻流入野外，並持續精進管制效率，才能有效降低遊蕩犬數量、緩解收容壓力。

延伸閱讀

犬隻意外墜落重傷 飼主未照護還棄養…動保處重罰

工廠犬沒管理恐成遊蕩犬 新北查4區1.1萬間工廠「三合一政策」達95%

傳羅唯仁遭搜出大量台積電機密 王鴻薇：工研院應拔其院士資格

影／新竹狗園遭控虐狗！十餘犬餓成白骨 受害者組聯盟討公道

相關新聞

「幸福狗」汪喵賀歲福轉禮盒開賣 義賣收入全用於浪浪照顧開銷

苗栗縣「社團法人幸福狗流浪中途協會」為籌集園內收容的犬貓飼料及醫療費用，近年來在歲末之際都會推銷新年禮盒義賣，收入全數用...

工研院設計遊蕩犬誘捕系統2.0 AI辨識犬隻準確度達90%

農業部2025年補助工業技術研究院設計智慧、友善的「遊蕩犬誘捕系統2.0」，以輕量化結構整合AI影像辨識、遠端監控及感測...

影／國寶魚上直升機...監測數量去年達歷史第3高 顯示野外族群穩定

雪霸國家公園管理處去年6月至10月以浮潛目視法進行台灣櫻花鉤吻鮭野生族群數量研究監測，調查結果並未受多次颱風及地震等因素...

黑熊阿里曼屢滋擾聚落引恐慌 捕獲送北市動物園安置

屢滋擾卓溪鄉聚落的台灣黑熊「阿里曼．西肯」，林保署多方嘗試驅趕未奏效，居民恐慌；昨天以安全套索捕獲，考量牠已慣性入侵養禽...

特殊寵物認養 先自我評估

「排水溝有隻擬鱷龜」、「派出所有民眾撿到山羊」、「路上有浣熊出沒」！屏東縣農業處動物保護科接獲民眾通報的特殊寵物五花八門...

影／別懷疑！這些特殊寵物都是民眾在路邊或排水溝撿到的

「排水溝裡有隻擬鱷龜」、「派出所有民眾撿到一隻山羊」、「路上有浣熊出沒！」屏東縣府農業處動保科接獲民眾通報特殊寵物五花八...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。