工研院設計遊蕩犬誘捕系統2.0 AI辨識犬隻準確度達90%

農業部2025年補助工業技術研究院設計智慧、友善的「遊蕩犬誘捕系統2.0」，以輕量化結構整合AI影像辨識、遠端監控及感測技術，並搭載進階管理系統，讓遊蕩犬管制作業從依賴人力跨入智慧化管理新階段，協助降低第一線人力負擔，該項科技研發成果後續將申請專利。

農業部指出，有別於傳統圍籬器材笨重且需人員長時間駐守，「遊蕩犬誘捕系統2.0」以快速拆裝、輕量化、適應地形高低差及運輸籠對接的創新結構為基礎，配合智慧感測與AIoT控制系統，透過低功耗運算設計，使設備能長期部署於戶外環境中，靜態待機時間可長達1周。

此外，該系統利用感測器與攝影模組偵測犬隻動態，結合AI辨識技術，犬隻辨識準確度可達90%，除有效避免非目標物種干擾，也能提高捕捉效率與安全性。在遠端控制方面，關門延遲反應時間少於1.5秒，確保捕捉的即時與精準，更搭配出入庫管理系統，可記錄設備位置與使用狀態，不僅減少人力負擔、實現遠端監控，同時提升遊蕩犬隻管理效能並維護動物福祉。

農業部強調，「遊蕩犬誘捕系統2.0」是協助降低第一線人力負擔、提升遊蕩犬管理效能的方法之一，但科技僅是輔助，遊蕩犬問題根本解方仍在源頭管理，呼籲飼主應確實辦理寵物登記、落實絕育、避免棄養或繁殖失控，並請地方政府持續推動執法與絕育補助，以及整合民間團體與社區力量，建立長期穩定的族群管理機制，唯有從源頭減少犬隻流入野外，並持續精進管制效率，才能有效降低遊蕩犬數量、緩解收容壓力。