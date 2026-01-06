影／國寶魚上直升機...監測數量去年達歷史第3高 顯示野外族群穩定

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪管處與勁捷航空合作，在司界蘭溪上游運用直升機吊掛方式執行放流，使魚苗能快速且安全抵達目標棲地。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處去年6月至10月以浮潛目視法進行台灣櫻花鉤吻鮭野生族群數量研究監測，調查結果並未受多次颱風及地震等因素影響，估計野外族群數量約1萬6020尾。雪管處強調，這數量是歷史第3高，雖未再創歷史新高，但已連續多年維持穩定水準，顯示長期棲地改善、人工復育及放流管理策略已逐步降低台灣櫻花鉤吻鮭的滅絕風險，保育復育成效趨於穩定。

雪管處表示，管理處去年9月並與勁捷航空合作，首次運用直升機吊掛方式執行司界蘭溪上游放流，使魚苗能快速且安全抵達目標棲地，將原需數小時的人力運輸流程大幅縮短，有效降低人力負擔與運送過程中的潛在死亡風險，增加魚苗成活率，為高山溪流放流作業建立更具效率的操作模式。在司界蘭溪上游棲地放流，也完成櫻花鉤吻鮭歷史流域（包括七家灣溪流域、合歡溪流域等）棲地放流的最後一塊拼圖，藉以降低櫻花鉤吻鮭的滅絕風險。

雪管處指出，除進行櫻花鉤吻鮭保育復育，去年也委請水利、溪流生態、水生昆蟲、碳匯等不同領域的專家進行七家灣溪流域整體生態功能的調查研究，顯示七家灣溪濕地的碳功能以「調節與平衡」為主，年度碳吸存與排放量大致相抵，雖未形成顯著淨碳匯，但對高山溪流生態穩定與食物網運作具有關鍵支撐作用。同時，也持續檢視過去回收約8.1公頃武陵廢耕地進行植樹造林後，近20年來對七家灣溪水文條件、棲地穩定及櫻花鉤吻鮭族群帶來正面效益，作為未來推動生態復育與氣候調適相關工作的科學基礎。

雪管處每年暑假也固定辦理「鮭魚123」國寶魚保育體驗環境教育活動，透過系統性課程與解說，引導大眾理解人為行為與溪流生態間的關係，建立友善台灣櫻花鉤吻鮭的行為觀念，降低人為活動對棲地的影響，讓保育成果得以由科學研究逐步轉化為民眾能理解與共同的行動，2025年共辦理12梯次、330人參加。雪管處目前正籌設「國寶魚生態體驗教室」，今年將動工，完工後可結合現有生態中心及種原庫，成為台灣櫻花鉤吻鮭保育、教育與展示的重要場域，完整呈現國寶魚的生態特性與復育歷程，透過環教深化大眾對國寶魚保育工作的理解與體驗。

雪管處強調，台灣櫻花鉤吻鮭野生族群能長期維持穩定，並非單靠單一復育措施，而是透過從流域整體的保育方式，結合各公私協力單位進行棲地改善維護、長期族群監測、人工繁殖、放流管理等工作，並同步降低人為活動對棲地的干擾。近年更進一步將研究成果轉化為環境教育與實地體驗，讓民眾在了解生態的同時，也能以實際行動調整自身行為、減少對溪流的影響。

雪管處辦理環境教育活動，讓遊客實際參與並體驗國寶魚的保育及放流過程。圖／雪霸國家公園管理處提供
台灣櫻花鉤吻鮭野外族群歷年來的數量調查統計表。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪管處表示，調查近年台灣櫻花鉤吻鮭野外族群，顯示穩定成長，保育復育成效佳。圖／雪霸國家公園管理處提供
櫻花鉤吻鮭

