黑熊阿里曼屢滋擾聚落引恐慌 捕獲送北市動物園安置

中央社／ 花蓮6日電
台灣黑熊阿里曼‧西肯。圖／花蓮林保署提供
屢滋擾卓溪鄉聚落的台灣黑熊「阿里曼．西肯」，林保署多方嘗試驅趕未奏效，居民恐慌；昨天以安全套索捕獲，考量牠已慣性入侵養禽場覓食，將牠送台北市立動物園安置，不再野放。

林業及自然保育署花蓮分署今天發布新聞稿表示，「阿里曼．西肯」曾在民國113年10月首度出現於花蓮卓溪鄉古風村石平部落周邊，並入侵多處養禽場掠食大量雞隻，因驅趕不成在同年11月捕捉後於12月野放。

野放後3個月，「阿里曼．西肯」再度返回原區域滋擾，之後受困陷阱再度被短期安置後，經2次以家禽為情境，並採用非致傷性電刺激設備，希望建立牠對家禽的趨避負面制約反應後，於114年7月9日二度野放。

再次野放後，初期「阿里曼．西肯」與聚落保持距離，大多在天然林活動；但去年9月起，阿里曼開始接近人類活動區域，透過衛星訊號，花蓮分署繃緊神經密切關注其行蹤。

10月26日晚間阿里曼甚至一度接近池南國家森林遊樂區（約400公尺）及鯉魚潭周邊（約1公里），也因接近文蘭部落自來水管線施工及礦場進出動線，引發部落居民恐慌，相關工程與作業一度暫停；10月27日阿里曼到達野放後最北端的秀林鄉木瓜山後開始折返；11月上旬起，牠回到卓溪鄉接近立山村山里部落及三笠山部落一帶，並陸續侵擾3處雞舍掠食家禽。

花蓮分署指出，山里部落周邊山區海拔只有300多公尺，但地形陡峭、隱蔽性高，「阿里曼．西肯」白天隱匿在峭壁森林，夜間則伺機到養禽場覓食；期間花蓮分署多次嘗試驅趕，但阿里曼短暫離開後即再度返回。

林業保育署為此也特別應用最新科技，與觀樹基金會與義美環保基金會合作，於黑熊白天潛伏於部落旁山區時，首度以無人機空中即時定位，並於機上搭載遠端遙控電子引信、可單發或12連發的模組化高爆音沖天炮發射架，以聲光系統震撼驅離，但仍未能讓阿里曼遠離。

由於阿里曼仍持續於距離部落周邊約120至250公尺範圍內活動，加上不時掠食家禽，已引發居民對人身與財產安全的強烈憂心。林業保育署考量阿里曼．西肯為公熊，且東部地區近年黑熊族群增長趨勢明顯，因此決定由花蓮分署再次捕捉並長期安置，以避免進一步的人熊衝突。

花蓮分署指出，捕捉過程特別邀請山里部落族人共同參與，在牠活動熱區布設數具安全套索，並透過衛星定位系統即時監測，晚間族人組成巡守隊巡視住家周遭，守護安全；經10多天努力，昨天上午順利捕獲，由野灣野生動物醫院人員麻醉檢視後，確認其健康狀況穩定，體重達112公斤；也因現有野生動物收容機構的大型動物照養空間暫時飽和，林業保育署洽請台北市立動物園協助安置，昨天傍晚安全送抵動物園。

花蓮分署強調，積極保育台灣黑熊及其棲地，但也須優先顧及山村居民安全與生計，對於窮盡所有驅趕手段與負面制約努力仍一再入侵聚落的個體，必須及時介入捕捉安置，以免危及人熊安全；也呼籲民眾，如發現黑熊出沒，立即撥打通報專線0800-000930及時處理。

