影／別懷疑！這些特殊寵物都是民眾在路邊或排水溝撿到的

「排水溝裡有隻擬鱷龜」、「派出所有民眾撿到一隻山羊」、「路上有浣熊出沒！」屏東縣府農業處動保科接獲民眾通報特殊寵物五花八門，還有雞、鴨、鵝、兔、蛇、豬，還曾經有浣熊，這些特殊寵物或經濟動物經過初步健檢照料，會開放認領、認養。農業處呼籲，飼養特殊寵物前，飼主要先評估好自身能力。

走進屏東縣動物之家的野生動物救傷中心，這裡安置民眾撿到各種特殊寵物，近期撿到特寵與經濟動物包括雞、鵝、鴨，兔、山羊、具攻擊性擬鱷龜。先前還曾有民眾在路上發現浣熊。

現階段獨居在室內一隻黑色山羊，是一名66歲楊姓民眾在前往佳冬鄉泉水溝游泳池途中，撿到的，撿到的民眾稱，羊很乖很親人，他騎車羊就跟在旁邊就這樣一路來到派出所，就送到派出所。枋寮分局石光派出所的員警看到民眾撿來山羊，也趕緊通報農業處動保科。

還有民眾在大排水溝內發現一隻具攻擊性的擬鱷龜，撿到後送屏東科技大學再轉送動物之家；鴨子則是去年12月30日在潮州鎮的新潮州大橋南下方向發現，家兔則是在新園鄉的一處河堤被民眾拾獲。

還曾出現浣熊是今年9月民眾在九如鄉九如路三段附近發現遊蕩浣熊出沒。這些特殊寵物中詢問度最高的就是浣熊，承辦人收到至少約10多通洽詢電話，浣熊最後被宜蘭的一家動物園認養。

動保科長李繼雅說，進來到收容所的特殊寵物，像是擬鱷龜、浣熊、家鵝等，這類型動物的飼養條件相當高，擬鱷龜有攻擊性。浣熊部分，農業部去年已預告列為禁止家庭飼養的動物，在野外都可能會造成台灣原生動物危害，呼籲民眾要審慎評估自身的飼養能力，再決定可不可以飼養。

李繼雅說，經濟動物或特殊寵物入所之後也會在全國動物收容網站系統公告，若可以找到適合的飼主，給牠們第二個家。

這些特殊寵物如何認養？動保科表示，要審核相關程序，證件審核，飼養人的財務狀況工作證明、飼養環境含照片，出示台北e大線上課程「環境教育」動物保護法簡介及案例分享上下兩集完課證明，身分證件影本滿18歲以上，認養須知評估表。以屏東縣民為優先，會追蹤半年。

若是原飼主領回，要攜帶身分證，檢具動物、環境照片與其他文件資料像是購買證明等，簽立切結書，詳述動物外觀特徵、遺失時間與地點等，檢具相關照片與文件資料等。

相關資訊也會公布「屏東縣政府農業處動物認養及動物保護教育宣導推廣專區」粉專（https://www.facebook.com/profile.php?id=100069125923586&locale=zh_TW） 鵝。記者劉星君／攝影 特殊寵物曾有民眾在九如鄉發現浣熊。圖／屏東縣府農業處提供 民眾在路邊撿到的黑色山羊送到派出所。記者劉星君／攝影 在屏東縣新園鄉廣西村往潮州方向河堤發現的兔子。記者劉星君／攝影 特殊寵物曾有民眾在九如鄉發現浣熊。圖／屏東縣府農業處提供 具有攻擊性的擬鱷龜，民眾在大排水溝裡發現的。記者劉星君／攝影