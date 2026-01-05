愛心人士稱衝突熱區禁餵等同餓死犬貓 保育團體：補救制度失靈的關鍵

日前立法院審查「動物保護法」修正草案，立委張雅琳等人提案修正，只要主管機關所公告的衝突熱區，若未經主管機關許可，任何人不得餵食遊蕩動物，但遭部分愛貓狗人士痛批是要餓死犬貓。為野生動物而走行動聯盟今表示，餵食往往導致遊蕩犬貓族群集中，不僅提高交通事故、人身攻擊與農損風險，也會讓犬貓長期暴露於疾病、衝突與不穩定的生存環境中，衝突熱區禁餵法制化是補救制度失靈的關鍵配套。

近日，張雅琳提出「動保法」修法版本，針對遊蕩動物治理提出系統性調整，卻遭部分團體以「衝突熱區等同餓死犬貓」的說法批評。

聯盟表示，該修法版本是目前立法院少數同時涵蓋源頭管理、末端管理與衝突管理的完整制度設計，正面回應長期被忽視、卻持續惡化的遊蕩動物問題。現行制度下，農業部與地方政府雖嘗試畫設人犬衝突熱區與生態熱區，卻因缺乏明確法源、管理工具與政策目標，使地方政府即便掌握衝突事實，仍難以介入餵食行為或移除高風險遊蕩動物，制度形同空轉。

聯盟指出，在高衝突區域持續餵食，往往會造成遊蕩犬貓族群集中、數量上升、活動範圍擴大，不僅提高交通事故、人身攻擊與農損風險，也會讓犬貓長期暴露於疾病、衝突與不穩定的生存環境中。若缺乏禁餵等管理手段，地方政府即便知道問題所在，也只能被動承受後果，直到重大事故的發生。

聯盟表示，透過法制化，地方政府才能在高風險區域依法集中資源、主動管理，而非等衝突發生後，才由第一線人員與民眾承擔後果。將此制度抹黑為「餓死犬貓」，完全背離其降低風險、減少傷害的設計初衷。

聯盟強調，目前全台約有14萬隻遊蕩犬，相關交通事故、農損、人身攻擊與野生動物受害事件仍持續發生，若社會以情緒化標籤阻斷討論、拒絕有效的管理工具，衝突不會消失，只會反覆上演，而衝突熱區法制化，正是試圖用更負責任的方式，降低人與動物共同承擔的風險。

張雅琳表示，遊蕩犬的管理，本來就是一定會引起爭議的議題，因為它同時牽涉到公共安全、農業生計、動物福利與生態保育，沒有任何簡單的答案，也不可能讓所有人同時滿意，但如果選擇什麼都不談、不討論，衝突並不會因此消失，只會用更不可預期的方式一次又一次發生，最後承擔代價的，往往是第一線的民眾、學生、農民，而遊蕩犬本身，也持續在失序的環境中受苦。

張雅琳說，這次提出的修正版本，是希望以良善為出發點，與尊重動物福利的前提下，找到一條更負責任、也更可持續的共存方式。