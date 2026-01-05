和美美港公路驚見石虎路殺 彰化今年首起死虎通報

彰化縣和美鎮美港公路今上午驚傳石虎路殺事件，有民眾發現一隻保育類石虎倒臥路邊，已明顯死亡，為彰化縣今年以來首起通報的石虎路殺案例。彰化縣政府農業處獲報後，已將石虎遺體送往南投「特有生物研究保育中心」，後續將進行解剖釐清確切死因。

彰化縣議員賴清美指出，上午7時許接獲民眾通報，指美港公路旁有疑似石虎的動物屍體，她隨即前往現場了解，並請目前就讀屏東科技大學森林系碩士班的兒子協助辨識，從斑紋與體型確認為石虎，隨後通知縣府農業處處理。

賴清美也提到，美港公路車流量大，通往國道三號方向雖已設置石虎出沒警示牌，但距離此次發現石虎遺體的保北路與晉北路路口仍有一段距離，恐難即時提醒駕駛減速，相關警示設施是否足夠，值得再檢討。

彰化縣府農業處表示，初步研判石虎路殺地點位於台61線，可能因覓食行為，從烏溪一帶跨越道路時不幸遭車輛撞擊，遺體已送往農業部生物多樣性研究所進行解剖分析。後續也將通知台61線道路主管機關公路總局，針對該路段評估設置相關防護或警示措施，以降低類似事件再度發生的風險。

農業處統計，去年彰化縣共發生6起石虎路殺事件。縣府自2024年起推動「石虎棲地生態服務給付推動計畫」，鼓勵社區與民眾參與生態監測，包括芬園、彰化市、和美、花壇等地均已布設監測攝影機。

監測結果顯示，和美鎮靠近溪流一帶為石虎高密度活動熱區，研判該區域屬於石虎重要棲地與族群聚集範圍，呼籲用路人行經石虎出沒路段務必減速慢行。 彰化縣議員賴清美上午7時許接獲民眾通報，指美港公路旁有疑似石虎的動物屍體，她隨即前往現場了解，並請目前就讀屏東科技大學森林系碩士班的兒子協助辨識。圖／彰化縣議員賴清美提供