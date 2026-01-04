台中郊外出現5隻野生狐獴？動保處追查中 如有飼主將開罰
台中市郊外疑似出現5隻野生狐獴，群起出現後消失，台中市動保處今天表示將追查，如有飼主任其在野外奔跑將依法開罰，違規最高可罰1萬5千元。動保團體說，狐獴放生野外會造成台灣生態浩劫，一定要重視。
台中市動保處表示，目前狐獴並非動保法規定須辦理寵物登記的動物，若作為寵物飼養，飼主仍須負起動保法所規範的相關責任。依動保法第5條第2項規定，飼主應提供動物適當的生活環境；並依第20條規定，攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入的場所，須由7歲以上的人陪同，違反規定者可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。
動保處指出，網路流傳的狐獴疑似由附近牧場所飼養，將派員前往了解並依法要求改善。若涉及營利性的動物展演行為，依法須事前取得許可，動保處也將釐清其營業型態，是否符合免經許可的動物展演類型、方式或場所。若查有未經許可即進行動物展演情形，已違反動保法第6條之1第1項規定，最高可處新台幣5萬元至25萬元罰鍰。農場業者強調沒有養狐獴。
民眾在臉書po出照片，稱在台中市沙鹿區郊外發現5隻野生狐獴，照片引起許多網友好奇，更有人到附近農場想觀看，造成農場業者困擾；農場業者表示，附近常有民眾帶寵物到都會公園散步，狐獴家族應該也是民眾帶去散步「放風」，當天就帶走，該農場沒養狐獴。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言