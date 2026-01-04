野生山羌闖北市動物園亂竄 園方：抓捕後已送回山域

北市動物園今天早上有一隻野生山羌突出現在園區內，民眾發現後向工作人員反應，經過園方確認非園內動物後，以帆布、捕撈網抓捕，並經獸醫檢查身體並無大礙，已野放回山中。

動物園今天早上有遊客在Threads放上影片，只見一群園內工作人員抓捕一隻山羌，最後成功在洗手間圍捕到，並關進籠子裡，影片一曝光，隨即引起討論，不少人好奇為何遊客活動區會出現動物，甚至一度誤以為是園內動物脫逃，在網路上引發討論。

據了解，由於動物園鄰近山區，時常有動物會跑入園區內逛街，但由於野生動物園也怕生，大多活動時間，都是黃昏或閉園後，特別是山羌大多是在夜間或清晨黃昏以夜行性為主。

園方表示，接獲遊客通報後立即派員抓捕，也很感謝販賣店人員先將山羌驅趕到一個空間，讓工作人員到場後可抓捕，動物園周圍環山有不少野生動物，黃昏後這類狀況並不少見，山羌捕捉後經獸醫檢查後沒有大礙，已經放回山中。

園內獸醫表示，抓獲小山羌初判是雄性個體，身體狀況沒有大礙，園區白天遊客很多，除了展示區動物外，野生動物不太會出沒，特別是這種「晝伏夜出」物種，但黃昏到晚上動物園靠近山邊很常見，若民眾有看見，遠遠觀察、不要打擾是最好方法。