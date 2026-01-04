快訊

野生山羌闖北市動物園亂竄 園方：抓捕後已送回山域

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市動物園今天早上有一隻野生山羌突出現在園區內，經園方確認非園內動物後，以帆布、捕撈網抓捕，並經獸醫檢查身體並無大礙，已野放回山中。圖／動物園提供
北市動物園今天早上有一隻野生山羌突出現在園區內，經園方確認非園內動物後，以帆布、捕撈網抓捕，並經獸醫檢查身體並無大礙，已野放回山中。圖／動物園提供

北市動物園今天早上有一隻野生山羌突出現在園區內，民眾發現後向工作人員反應，經過園方確認非園內動物後，以帆布、捕撈網抓捕，並經獸醫檢查身體並無大礙，已野放回山中。

動物園今天早上有遊客在Threads放上影片，只見一群園內工作人員抓捕一隻山羌，最後成功在洗手間圍捕到，並關進籠子裡，影片一曝光，隨即引起討論，不少人好奇為何遊客活動區會出現動物，甚至一度誤以為是園內動物脫逃，在網路上引發討論。

據了解，由於動物園鄰近山區，時常有動物會跑入園區內逛街，但由於野生動物園也怕生，大多活動時間，都是黃昏或閉園後，特別是山羌大多是在夜間或清晨黃昏以夜行性為主。

園方表示，接獲遊客通報後立即派員抓捕，也很感謝販賣店人員先將山羌驅趕到一個空間，讓工作人員到場後可抓捕，動物園周圍環山有不少野生動物，黃昏後這類狀況並不少見，山羌捕捉後經獸醫檢查後沒有大礙，已經放回山中。

園內獸醫表示，抓獲小山羌初判是雄性個體，身體狀況沒有大礙，園區白天遊客很多，除了展示區動物外，野生動物不太會出沒，特別是這種「晝伏夜出」物種，但黃昏到晚上動物園靠近山邊很常見，若民眾有看見，遠遠觀察、不要打擾是最好方法。

動物園 山羌 獸醫

相關新聞

阿里山達邦黑熊連3天闖工寮搜刮冰箱 嘉義分署緊急啟動防患機制

林業及自然保育署嘉義分署近日於阿里山鄉達邦村啟動黑熊防範應變機制。自去年12月31日接獲安姓村民通報黑熊進入工寮後，嘉義...

野生山羌闖北市動物園亂竄 園方：抓捕後已送回山域

北市動物園今天早上有一隻野生山羌突出現在園區內，民眾發現後向工作人員反應，經過園方確認非園內動物後，以帆布、捕撈網抓捕，...

【動物冷知識】鴨嘴是縫上去的？科學家也看傻眼 這些動物一開口其實很危險

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？英國科學家首次看到來自鴨嘴獸的標本時，竟然認為他們的「鴨嘴」是惡作劇！？

阿里山自助吧！首傳台灣黑熊闖工寮開冰箱 鄒族獵人協會曝監控結果

嘉義縣阿里山鄉達邦村昨傳出罕見黑熊入侵案件。居民通報工寮疑遭野生動物闖入，林保署嘉義分署派員勘查，確認台灣黑熊，在場架設...

台灣黑熊首度入侵阿里山達邦工寮 開冰箱吃罐頭、雞蛋

嘉義縣阿里山鄉達邦村居民昨天通報，台灣黑熊入侵工寮。林保署嘉義分署隨即派員現場勘查，並架設紅外線相機監測，同時發給民眾熊...

新北犬貓絕育補助元旦上路 公犬貓補助600元、母犬貓1200元

新北市動保處提醒飼主，1月1日起將開放犬貓絕育補助申請，只要設籍新北市，或認養新北市動物之家犬貓，帶犬貓至動保處合作動物...

