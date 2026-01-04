聽新聞
0:00 / 0:00
野生山羌闖北市動物園亂竄 園方：抓捕後已送回山域
北市動物園今天早上有一隻野生山羌突出現在園區內，民眾發現後向工作人員反應，經過園方確認非園內動物後，以帆布、捕撈網抓捕，並經獸醫檢查身體並無大礙，已野放回山中。
動物園今天早上有遊客在Threads放上影片，只見一群園內工作人員抓捕一隻山羌，最後成功在洗手間圍捕到，並關進籠子裡，影片一曝光，隨即引起討論，不少人好奇為何遊客活動區會出現動物，甚至一度誤以為是園內動物脫逃，在網路上引發討論。
據了解，由於動物園鄰近山區，時常有動物會跑入園區內逛街，但由於野生動物園也怕生，大多活動時間，都是黃昏或閉園後，特別是山羌大多是在夜間或清晨黃昏以夜行性為主。
園方表示，接獲遊客通報後立即派員抓捕，也很感謝販賣店人員先將山羌驅趕到一個空間，讓工作人員到場後可抓捕，動物園周圍環山有不少野生動物，黃昏後這類狀況並不少見，山羌捕捉後經獸醫檢查後沒有大礙，已經放回山中。
園內獸醫表示，抓獲小山羌初判是雄性個體，身體狀況沒有大礙，園區白天遊客很多，除了展示區動物外，野生動物不太會出沒，特別是這種「晝伏夜出」物種，但黃昏到晚上動物園靠近山邊很常見，若民眾有看見，遠遠觀察、不要打擾是最好方法。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言