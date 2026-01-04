快訊

卓榮泰下令？陳水扁鏡電視節目踢鐵板 中監：審核後依法駁回

美軍最精銳三角洲部隊是何方神聖？5分鐘攻堅推翻馬杜洛13年政權

狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

聽新聞
0:00 / 0:00

阿里山達邦黑熊連3天闖工寮搜刮冰箱 嘉義分署緊急啟動防患機制

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台灣黑熊於元旦凌晨再次入侵阿里山達邦村工寮，直立高度近160公分。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
台灣黑熊於元旦凌晨再次入侵阿里山達邦村工寮，直立高度近160公分。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供

林業及自然保育署嘉義分署近日於阿里山鄉達邦村啟動黑熊防範應變機制。自去年12月31日接獲安姓村民通報黑熊進入工寮後，嘉義分署立即派員現勘並展開監測，透過現地觀察及紅外線監測相機證實黑熊於今年元旦一連３天，每日出沒工寮。嘉義分署表示，食物管理是防範黑熊靠近聚落的核心，戶外垃圾、廚餘、肥料及寵物飼料應妥善收納置於室內，共同維護人熊安全。

根據現場裝設的紅外線相機紀錄，一隻台灣黑熊於1月1日至3日連續3天光臨工寮，開啟冰箱、破壞儲水桶等尋食。經專家依影像判定，該熊身高約160公分、體型中壯，頭部具打鬥傷痕，研判為成年公熊。推測因近日氣溫驟降，加上移動路徑經過該處，黑熊遂冒險進入人類活動範圍覓食。

為確保居民生命財產安全，嘉義分署第一時間對附近居民及露營區進行宣導，並指導安姓屋主採取防範措施，包含於傍晚至夜間使用汽笛喇叭、炮竹、收音機及加裝高瓦數感應燈，進行不規律聲光干擾，破壞黑熊對人類領域的預期。

此外，嘉義分署視監測結果緊急採購並安裝防熊電踏墊及防熊電圍籬，利用輕微電擊感阻斷黑熊靠近工寮，引導其回歸山林。嘉義分署表示，氣味控管是關鍵，露營區進行烤肉等活動時，強烈氣味極易吸引黑熊，應即時清理殘渣。若發現黑熊，請保持冷靜緩步退後，並立即撥打24小時通報專線。嘉義分署表示，透過公私協力落實防護作為，能打造人熊和諧共處的安全環境。

林業保育署嘉義分署向鄰近工寮之露營區遊客宣導有黑熊侵擾，應將食物收好阻絕黑熊。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署向鄰近工寮之露營區遊客宣導有黑熊侵擾，應將食物收好阻絕黑熊。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
台灣黑熊再次侵擾工寮破壞儲水桶。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
台灣黑熊再次侵擾工寮破壞儲水桶。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
依據紅外線影像發現黑熊頭部有打鬥傷痕，研判身形為成年黑熊。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
依據紅外線影像發現黑熊頭部有打鬥傷痕，研判身形為成年黑熊。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署向阿里山達邦村鄰近村民宣導人熊遭遇因應。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署向阿里山達邦村鄰近村民宣導人熊遭遇因應。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供

台灣黑熊 嘉義 露營區

延伸閱讀

阿里山自助吧！首傳台灣黑熊闖工寮開冰箱 鄒族獵人協會曝監控結果

台灣黑熊首度入侵阿里山達邦工寮 開冰箱吃罐頭、雞蛋

黑熊過河了？梨山佳陽部落首見台灣黑熊出沒 林保署提醒管理食物

水雉雛鳥最大威脅是外來魚 嘉義分署偕75志工協助移除446尾

相關新聞

阿里山達邦黑熊連3天闖工寮搜刮冰箱 嘉義分署緊急啟動防患機制

林業及自然保育署嘉義分署近日於阿里山鄉達邦村啟動黑熊防範應變機制。自去年12月31日接獲安姓村民通報黑熊進入工寮後，嘉義...

【動物冷知識】鴨嘴是縫上去的？科學家也看傻眼 這些動物一開口其實很危險

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？英國科學家首次看到來自鴨嘴獸的標本時，竟然認為他們的「鴨嘴」是惡作劇！？

阿里山自助吧！首傳台灣黑熊闖工寮開冰箱 鄒族獵人協會曝監控結果

嘉義縣阿里山鄉達邦村昨傳出罕見黑熊入侵案件。居民通報工寮疑遭野生動物闖入，林保署嘉義分署派員勘查，確認台灣黑熊，在場架設...

台灣黑熊首度入侵阿里山達邦工寮 開冰箱吃罐頭、雞蛋

嘉義縣阿里山鄉達邦村居民昨天通報，台灣黑熊入侵工寮。林保署嘉義分署隨即派員現場勘查，並架設紅外線相機監測，同時發給民眾熊...

新北犬貓絕育補助元旦上路 公犬貓補助600元、母犬貓1200元

新北市動保處提醒飼主，1月1日起將開放犬貓絕育補助申請，只要設籍新北市，或認養新北市動物之家犬貓，帶犬貓至動保處合作動物...

立委要求農業部提建議版本 動保法修正擇期再審

立法院經濟委員會今逐條審查「動物保護法」部分條文修正案，本次修正共有38位立委提案，也是少數朝野均有共識的修正。然而經過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。