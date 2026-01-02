【動物冷知識】鴨嘴是縫上去的？科學家也看傻眼 這些動物一開口其實很危險

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？英國科學家首次看到來自鴨嘴獸的標本時，竟然認為他們的「鴨嘴」是惡作劇！？

今天我們一起來看看動物的嘴巴冷知識吧！！

弓頭鯨的嘴巴是動物王國中最大的，幾乎佔了身體長度的三分之一，甚至比最大的動物藍鯨都還要大！！

鯨魚主要分為齒鯨與鬚鯨，齒鯨是以嘴巴中的牙齒覓食。弓頭頸則是屬於鬚鯨，這類鯨魚為濾食性動物，他們會張大嘴向前游，一口氣吞進大量海水，之後再靠鯨鬚板將海水排出，留下食物。

弓頭頸的鬚鯨板也是所有鯨魚中最長的，可達4-5.2公尺，藍鯨的鬚鯨板一般小於1公尺左右。

河馬的嘴巴可以張開150度-180度，張嘴高度達120公分，是所有陸地哺乳類動物最大！！

多數的時候只是威嚇展示，比的就是誰的嘴巴大。對方一看輸了，通常都會退讓。但若堅持一戰的話，河馬的咬合力也有2000磅左右，相當於獅子3倍的咬合力，再配上可長達數十公分的犬齒，

幾乎是移動中的絞肉機！！

所以如果有機會在野外遇到河馬對你張嘴露牙，他不是在打哈欠，別猶豫了，立刻快跑！！

1788年歐洲人首次發現鴨嘴獸時，將一張毛皮與素描寄回了英國，起初科學家認為這些特徵是偽造的，怎麼可能有哺乳類長著鴨子嘴？？

直到1799年收到了鴨嘴獸的標本時，他們仍然認為這是惡作劇，是有人把鴨嘴縫合到類似海狸的動物身上，甚至拿起剪刀檢查有沒有縫線呢！

鴨嘴獸表示：你們禮貌嗎？

參考資料：1、2、3