阿里山自助吧！首傳台灣黑熊闖工寮開冰箱 鄒族獵人協會曝監控結果
嘉義縣阿里山鄉達邦村昨傳出罕見黑熊入侵案件。居民通報工寮疑遭野生動物闖入，林保署嘉義分署派員勘查，確認台灣黑熊，在場架設紅外線相機監測，發放熊鈴與防熊噴霧，提醒居民提高警覺。
此事成為阿里山區首度記錄黑熊入侵工寮案例。林保署嘉義分署指出，遭入侵工寮位於阿里山鄉達邦部落，海拔約1120公尺，工寮冰箱被打開，儲存罐頭與食物遭取食，研判是隻年輕黑熊覓食所致。
事實上，黑熊阿里山區活動非首次出現。嘉縣鄒族獵人協會近年與屏科大合作進行野生動物監測，在特富野古道周邊3年5度透過紅外線自動相機拍攝到黑熊身影，甚至記錄到黑熊直立拍打鏡頭畫面。影像顯示，黑熊活動範圍曾距離登山步道最近僅約500公尺，顯示人熊活動區域高度重疊。
林保署嘉義分署分署長李定忠表示，分署推動黑熊保育，更重視山村部落居民生命財產安全，後續邀集專家到場勘查，研擬更完善防熊對策，降低人熊衝突風險。達邦社區參與「台灣黑熊生態服務給付計畫」，分署除加強巡護，也將依規定核發通報與配合監測的獎勵金，若查有財物損失，亦將辦理補償。
嘉義分署提醒，近年嘉義山區黑熊出沒頻繁，民眾應妥善收納垃圾、廚餘與飼料，登山健行前留意熊出沒資訊，行進時配戴熊鈴、攜帶防熊噴霧，若遇黑熊務必保持冷靜、緩慢退開，避免接觸、干擾或餵食。如發現黑熊蹤跡或誤捕情形，請立即通報林保署嘉義分署或撥打24小時專線0800-000930，以確保人熊兩相平安。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言