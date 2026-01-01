快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

黑熊首度入侵阿里山達邦工寮 林保署與社區加強巡護

中央社／ 嘉義縣1日電

嘉義阿里山鄉達邦村居民昨天通報，台灣黑熊入侵工寮。林保署嘉義分署隨即派員現場勘查，並架設紅外線相機監測，同時發給民眾熊鈴及防熊噴霧。這是阿里山區首次有黑熊入侵工寮的正式紀錄。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，遭黑熊入侵的工寮位於海拔1129公尺的阿里山達邦部落，民眾工寮內的冰箱被打開，食物及儲放的罐頭遭到吃食。

嘉義分署分署長李定忠說，林保署積極推動台灣黑熊保育，但更重視山村部落居民的生計與人身安全，將全力防範黑熊入侵造成的人熊衝突。後續也將邀請相關專家至現場勘查，共同研商更完善的防熊策略。

李定忠表示，達邦社區已參與林業保育署的「台灣黑熊生態給付計畫」，目前正加強巡護並注意居民安全。嘉義分署為感謝居民主動通報，將依台灣黑熊生態服務給付計畫核發入侵通報及配合監測的獎勵金；另如經查有財物損失情形，亦將核實補償。

嘉義分署呼籲，近年嘉義山區迭有黑熊出沒，戶外垃圾、廚餘或飼料應妥善收納，如有發現黑熊，請立即通報嘉義分署或鄰近工作站，亦可撥打24小時專線0800-000930（您您您 救山林），分署將會盡快協助處理，以維居民安全。

台灣黑熊 嘉義 阿里山

延伸閱讀

營造三好社區 汐止區白雲社區獲金卓越特色獎

黑熊過河了？梨山佳陽部落首見台灣黑熊出沒 林保署提醒管理食物

水雉雛鳥最大威脅是外來魚 嘉義分署偕75志工協助移除446尾

霧台大武部落黑熊案 屏東分署：大武已成立黑熊生態巡守隊

相關新聞

新北犬貓絕育補助元旦上路 公犬貓補助600元、母犬貓1200元

新北市動保處提醒飼主，1月1日起將開放犬貓絕育補助申請，只要設籍新北市，或認養新北市動物之家犬貓，帶犬貓至動保處合作動物...

立委要求農業部提建議版本 動保法修正擇期再審

立法院經濟委員會今逐條審查「動物保護法」部分條文修正案，本次修正共有38位立委提案，也是少數朝野均有共識的修正。然而經過...

寵物放養屢造成事故 保育團體：動保法修法也未重視

立法院今將再次逐條審查「動物保護法」條文修正案，生態保育團體昨召開記者會指出，遊蕩動物造成社會諸多問題，今早再指出，「動...

動保法修正案今審查 民團：僅8立委提案有助管理遊蕩動物

立法院今將再次逐條審查動物保護法條文修正案，生態保育團體昨召開記者會指出，遊蕩動物造成社會諸多問題，廿八位立法委員所提的...

五股動物之家志工團隊全力推動成犬認養 今年成效成長1成

新北市動保處近年積極推廣成犬認養，以五股動物之家為例，2025年共有189隻成犬找到幸福家庭，較2024年的160隻成長...

明動保法逐條修正 保育團體：僅8立委提案有助解決遊蕩動物衝突

立法院將於明天將進行第2次「動物保護法」條文修正逐條審查，生態保育團體今召開記者會，進一步檢視目前各項修法提案中，哪些內...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。