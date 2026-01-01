新北犬貓絕育補助元旦上路 公犬貓補助600元、母犬貓1200元

新北市動保處提醒飼主，1月1日起將開放犬貓絕育補助申請，只要設籍新北市，或認養新北市動物之家犬貓，帶犬貓至動保處合作動物醫院完成絕育手術並提出申請，即可獲得補助，其中公犬貓每隻補助600元、母犬貓每隻補助1200元；動物之家認養犬貓及流浪犬貓則補助公犬貓1000元、母犬貓2000元。

動保處指出，替家中犬貓完成絕育是飼主應盡的基本責任，近來即接獲樹林區民眾通報拾獲一隻法鬥犬，經通知飼主後仍未領回，且該犬未完成絕育，也未於一年內施打狂犬病疫苗，已涉及棄養及防疫違規。動保處依動物保護法及動物傳染病防治條例，分別裁處棄養犬隻3萬元、未完成絕育5萬元及未定期施打狂犬病疫苗3萬元，合計裁罰11萬元。動保處統計，今年截至目前已裁罰66件犬貓未完成絕育案件，呼籲飼主切勿心存僥倖。

動保處表示，推動犬貓絕育政策有助於有效控制流浪動物數量，並可降低生殖系統疾病、攻擊性行為及人犬衝突等問題。依農業部每兩年一次的遊蕩犬隻調查，新北市遊蕩犬數量已自民國111年的1萬920隻下降至9982隻，顯示在推動犬貓絕育與飼主責任宣導下，遊蕩犬隻數量已呈現穩定趨勢，有助提升居住安全與動物福祉。

動保處提醒，申請絕育補助須符合相關規定，飼主需檢附身分證照片、寵物認證卡、完整術前及術後照片，並提供載明狂犬病疫苗施打日期及犬牌號碼的寵物登記證明文件，資料不齊全將無法請領補助，請民眾務必留意，以免影響自身權益。

申請絕育補助，可至新北市動物絕育管理系統線上申請。圖／新北市動保處提供 動保處接獲通報民眾拾獲法鬥犬。圖／新北市動保處提供 飼主經通知仍未領回犬隻，已依動保法裁處。圖／新北市動保處提供 術後照須有犬貓正面照、病歷板、術後傷口縫合處及已摘除卵巢子宮或睪丸。圖／新北市動保處提供